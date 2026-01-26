霍諾德成功攀登101 超人體力長期99％植物性飲食

艾力克斯霍諾德昨（25）日上午徒手攻頂台北101，全球矚目。（翻攝自許書華臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「美國攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德昨（25）日上午徒手攻頂台北101，他在記者會上不只暢談高度與風景，也難得聊到「40歲、成家之後，人生怎麼選」，外界更關心他超人般的體力與耐力。

醫師許書華昨晚透過臉書發文指出，原來霍諾德長期維持99%的植物性飲食，發文中，許書華引述公關透露，霍諾德長期維持著99%的植物性飲食，很多人常問她：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來的體力？不會造成蛋白質不足嗎？」

許書華分析，「植物系」不代表「沒力氣」，但怎麼靠植物性來源補充好蛋白質，必續掌握以下重點：

1. 豆類和穀類互補

必需胺基酸是指人體無法自行製造、必須靠飲食攝取。只要少了一項，這條修復肌肉的原料就串不起來。

大多數植物蛋白雖然營養高，但往往少了一兩個必需胺基酸，例如：

豆類（如：黃豆、鷹嘴豆）：含有大量「離胺酸」，但偏偏缺少「甲硫胺酸」。

穀類（如：糙米、全麥）：含有足夠的「甲硫胺酸」，但偏偏缺少「離胺酸」。

這就是「互補」的奧妙：當你把豆類和穀類湊在一起，就像拼圖一樣，你有的分我，我有的補你！兩者一結合，就能湊齊必需胺基酸。讓蛋白質的生物利用率（吸收效率）提升到跟肉類一樣的層次。

2. 鎖定「完全蛋白質」尖兵

並不是所有蔬菜蛋白質都一樣。黃豆、毛豆、黑豆 是植物界少見的「完全蛋白質」，必需胺基酸一次給滿！另外發酵過的大豆不僅蛋白質密度高，對腸胃負擔也小。

3. 善用「種子」神隊友

奇亞籽、南瓜子的蛋白質含量驚人

在早上的燕麥奶裡撒一把南瓜子，或是喝豆漿加奇亞籽，蛋白質攝取量瞬間增加，還能補足健康的 Omega-3。

許書華表示：「吃得輕盈，反而更有力量。」直言這不是教條，而是一種更有意識的生活選擇。

