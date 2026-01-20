自由電子報
娛樂

日劇迷注意了！Hami Video丟出2026冬季「核彈級片單」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇迷準備被重開機！Hami Video公布「2026冬季最狂片單」，其中最吸睛的，莫過於日曜劇場新作《REBOOT》，由「演技變色龍」鈴木亮平、戶田惠梨香，搭檔金牌編劇黑岩勉組成夢幻黃金三角。

《REBOOT》鈴木亮平（右）和戶田惠梨香相隔11年再度合作。（Hami Vieeo提供）《REBOOT》鈴木亮平（右）和戶田惠梨香相隔11年再度合作。（Hami Vieeo提供）

《REBOOT》不只卡司豪華，題材更是狠到不行，「全員說謊」的極限家族懸疑設定，讓網友直呼「這一家人沒一個能信」。

更犯規的是，這還是鈴木亮平、戶田惠梨香繼電影《預告犯》後 相隔11年再度共演，粉絲一句「青春被強制 reboot」瞬間洗版。

配角陣容同樣離譜，集結「King & Prince」成員永瀨廉、低音控最愛的津田健次郎，以及Mrs. GREEN APPLE 成員藤澤涼架，直接把話題值拉到天花板。

不過戲裡全員不可信，戲外卻可愛到不行。日前記者會上，戶田惠梨香直接爆料：「看起來很硬派的鈴木亮平，其實每天在片場狂吃香蕉跟甜點！」

沒想到鈴木亮平立刻反擊，揭穿女神超反差的一面：「她的手機螢幕碎到像蜘蛛網，但本人完全不在意。」戶田本人帥氣回一句：「反正字還看得到就好啊！」現場笑成一片，也讓網友狂讚「這對真的太有火花」。

《失控的她－距離越獄還有XX天－》篠原涼子（左）和傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情。（Hami Vieeo提供）《失控的她－距離越獄還有XX天－》篠原涼子（左）和傑西展開一場賭上命運的禁忌愛情。（Hami Vieeo提供）

另外，懸疑線也不缺話題。「日劇女王」篠原涼子主演的《失控的她－距離越獄還有XX天－》，與SixTONES成員、綾瀨遙男友傑西上演刑務官和神祕死刑犯的禁忌關係。

傑西一改綜藝裡的陽光形象，直接黑化成「危險男」，他自己都笑說：「希望大家能享受這種反差快感。」有趣的是，戲外兩人竟然在片場比冷笑話，篠原涼子還爆料：「有時候哏被他搶走，我會不甘心！」

此外，包括療癒系影集《幸福就是吃飯睡覺等待》、NHK 大河劇《豐臣兄弟！》、《搖擺法庭》、《孤獨的美食家 2026 新春特別篇》、災難救援劇《119緊急呼叫－2026橫濱大停電－》（日劇版全套同步在架上），以及福山雅治與大泉洋再度攜手的《Last Man ー全盲搜查官ーFAKE/TRUTH》（日劇版全套同步在架上）都在Hami Video看得到。

點圖放大body

