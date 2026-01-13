自由電子報
娛樂 最新消息

彭佳慧唱到低落 製作人「1要求」曝光她超猶豫

彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后彭佳慧為青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，也是她首次演繹懸疑劇的歌曲。她視為一大挑戰，和負責製作的金曲製作人陳建騏討論了很久。最終她選擇把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺的情況來演唱，雖然完美呈現歌曲的氛圍，但她坦承唱完這首歌，心情是低落的，「因為情緒被拉得很深、很底層，在那幾個小時的配唱過程中，我必須非常真實，也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」

彭佳慧表示，第一次聽到Demo時，一聽到作曲人佳旺的聲音，就立刻對這首歌產生了強烈的渴望，很想把它完整聽完，「感覺到這是一首為懸疑影集而寫的歌，會忍不住想，如果換成彭佳慧來詮釋，這首歌會變成什麼樣子？」她說：「我一直覺得，在懸疑劇裡，歌手的聲音就像是在詮釋一個角色。」於是和製作人陳建騏深聊許久。

彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）

陳建騏希望彭佳慧「笑著唱」，如同是一種恐怖片的畫面：殺手在結束一條生命後，嘴角是上揚的，冷靜地看著對方慢慢失去呼吸。彭佳慧說：「聽完他的形容，我心裡其實很猶豫，也懷疑自己能不能做到。」因此在配唱時，她想像自己半夜失眠、想找人說話，卻感到虛弱又無助的狀態。把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺，她說：「不是完全失控，也不是完全清醒，而是在現實與游離之間擺盪。那種狀態，可能在隔天醒來時，你會回想起來，卻說不清是真實還是夢境。」

彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）彭佳慧為《那些你不知道的我》演唱同名主題曲。（索尼提供）

自從去年在台北小巨蛋舉辦「一路這樣愛過來」演唱會，彭佳慧展開各地的巡迴演唱會，各方演出邀約不斷，尾牙季同樣大受歡迎，不過她仍不忘已維持長達20年以上的醫院公益巡迴演出，用歌聲為辛苦的醫護人員和病患加油打氣。而一過完農歷年，她的巡演要再次啟動，在馬來西亞雲頂開唱，並迎接出道30週年。

