凌晨還在直播賣水果！69歲澎恰恰為還債拚到深夜 網友看了心疼

澎恰恰轉戰中國直播帶貨。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕69歲資深藝人澎恰恰近年為了償還債務，生活步調與過往大不相同。自2020年因電影投資失利背上約2.4億元負債後，他除了持續接下主持工作，也積極嘗試各種副業，近年更頻繁往返廈門，投入直播帶貨行列，只為加快還債腳步。

日前有網友在Threads分享澎恰恰於抖音直播的畫面，只見他深夜仍在線上賣力介紹香水紅柚，手機畫面顯示時間已經過了凌晨12點，仍精神打起來向觀眾推銷商品。相關畫面曝光後，立刻引發網友熱議，不少人驚訝直呼「沒想到這麼晚還在直播賣水果」。

請繼續往下閱讀...

近日澎恰恰深夜12點仍在直播賣水果。（翻攝threads）

澎恰恰努力撐起工作的模樣，也讓不少網友看了相當心疼。有人留言力挺，認為他只是單純靠勞力賺錢還債，「至少他沒有走偏，認真工作就值得尊敬」、「去哪裡賺錢是他的選擇，祝福他順利度過難關」。

不過，看著他熬夜直播的狀態，仍有不少人忍不住替他擔心，「真的看起來很累」、「希望他也要顧好身體」。在留言區滿滿的加油聲中，網友們也紛紛替澎恰恰送上祝福，盼望他能早日還清債務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法