自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

凌晨還在直播賣水果！69歲澎恰恰為還債拚到深夜 網友看了心疼

澎恰恰轉戰中國直播帶貨。（翻攝自微博）澎恰恰轉戰中國直播帶貨。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕69歲資深藝人澎恰恰近年為了償還債務，生活步調與過往大不相同。自2020年因電影投資失利背上約2.4億元負債後，他除了持續接下主持工作，也積極嘗試各種副業，近年更頻繁往返廈門，投入直播帶貨行列，只為加快還債腳步。

日前有網友在Threads分享澎恰恰於抖音直播的畫面，只見他深夜仍在線上賣力介紹香水紅柚，手機畫面顯示時間已經過了凌晨12點，仍精神打起來向觀眾推銷商品。相關畫面曝光後，立刻引發網友熱議，不少人驚訝直呼「沒想到這麼晚還在直播賣水果」。

近日澎恰恰深夜12點仍在直播賣水果。（翻攝threads）近日澎恰恰深夜12點仍在直播賣水果。（翻攝threads）

澎恰恰努力撐起工作的模樣，也讓不少網友看了相當心疼。有人留言力挺，認為他只是單純靠勞力賺錢還債，「至少他沒有走偏，認真工作就值得尊敬」、「去哪裡賺錢是他的選擇，祝福他順利度過難關」。

不過，看著他熬夜直播的狀態，仍有不少人忍不住替他擔心，「真的看起來很累」、「希望他也要顧好身體」。在留言區滿滿的加油聲中，網友們也紛紛替澎恰恰送上祝福，盼望他能早日還清債務。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中