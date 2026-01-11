戴佩妮才取消兩場演出 再爆與吳克群有關「心跳漏一拍」決定

戴佩妮（左）覺得吳克群在她心中是有份量的朋友。（六度空間提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌后戴佩妮上個月勇敢承認因為票房不佳，無奈必須取消兩場演唱會，最近她與有20年情誼的好友吳克群首次正式在音樂上合作，竟然又做出讓人「心跳漏一拍」的決定，也談到和吳克群的堅定友情。

吳克群與戴佩妮合作推出新單曲《念念》，由吳克群作曲、葛大為填詞、戴佩妮製作，並邀請Terence Teo編曲，戴佩妮談到：「最後一遍副歌我刻意留了『留白』，沒有把情緒唱滿，而是希望讓人感受到『心跳漏一拍』的畫面。想念不一定能見面或說出口，但會悄悄存在，回響在心裡，也回響在耳邊。」

吳克群（左）大讚戴佩妮是全能音樂人。（六度空間提供）

談到和吳克群的友情，戴佩妮笑說：「直到前幾天聊天時，克群才突然發現自己比我小一歲，他一直像把我當妹妹照顧。雖然每次見面都像冤家互嗆，但他個性很好，遇到不公平的事會立刻替朋友打抱不平，反差其實挺可愛的！」吳克群則說：「佩妮無疑是我見過最全能的創作人之一，更是一位願意為朋友兩肋插刀的俠女。這場跨越20年的合作，是我音樂生涯中極為珍貴的快樂體驗。」

