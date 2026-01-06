2026年1月追星看這裡 懶人包粉絲請享用
蔡依林騎上飛馬繞場，演唱會內容實在太強。（資料照，凌時差提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕嶄新的2026年到來，追星的腳步不能停，1月份台灣演唱會熱鬧滾滾，已經結束的五月天炸翻台中、蔡依林大巨蛋巨獸盡出，精彩連連。接下來，金唱片唱片10日登場，一票難求、張棟樑「第21個故事」唱到高雄站、韓流帝王Rain前進小巨蛋、洪榮宏掀起舊情綿綿、落日飛車衝進台北、王心凌甜到小巨蛋還有Super Junior究竟能不能在高雄一圓東海想要的「水舞秀」？資訊都在這，快收下吧！
五月天台中開唱全場超嗨。（資料照，相信音樂提供）
✩MAYDAY#5525 LIVE TOUR五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台中站 ·新年快樂（已結束）
演出日期：
2025/12/27（六）·12/28·（日）·12/31（三）
2026/01/01（四）·01/03·（六）·01/04（日）
皆18:30開演；跨年場 2025/12/31（三）21:15開演。
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺中洲際棒球場
售票平台：拓元售票系統
✩國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-2026（已結束）
演出日期：
2025/12/30（二）PM 19:30（開演）
2025/12/31（三）PM 19:30（開演）
2026/01/01（四）PM 19:30（開演）
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：KKTIX
ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會。（資料照）
✩ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會（已結束）
演出日期：2026/01/01（四）14:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：衛武營音樂廳
售票平台：兩廳院售票系統
BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」讓台灣粉絲興奮不已。（資料照，讀者提供）
✩BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI（已結束）
演出日期：
2026/01/02（五）19:30
2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：KKTIX
NEXZ拚勁十足，看得出新人想要好好表現的慾望，讓人也備受鼓舞。（資料照，讀者提供）
✩NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei（已結束）
演出日期：2026/01/03（六）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台大綜合體育館一樓
售票平台：ibon售票系統
宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會。（翻攝自臉書）
✩宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會（已結束）
演出日期：2026/01/03（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
福夢樂團演唱會上，歌迷舉起不同時期毛巾表達支持。（資料照，形上娛樂提供）
✩福夢FUMON【活著】演唱會（已結束）
演出日期：2026-01-04（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
空中補給合唱團累積超過17次來台演出紀錄。（資料照，全球音樂經紀有限公司 提供）
★空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站
演出日期：2026/01/07（三）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北國際會議中心
售票平台：KKTIX
第40屆金唱片嘉賓強大，令人期待。（資料照，Disney+提供）
★金唱片
演出日期：2026/01/10（六）17:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：ibon售票系統
張棟樑「第21個故事」將唱進高雄。（翻攝自臉書）
★張棟樑《 第21個故事》巡迴演唱會高雄站
演出時間：2026/01/10（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：KKTIX
YURI's 3rd FANMEETING TOUR即將在一月舉行。（翻攝自臉書）
★YURI's 3rd FANMEETING TOUR
演出時間：2026/01/10（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
★Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會
演出時間：
2026/01/10（六）19:30
2026/01/11（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：拓元售票系統
韓流帝王RAIN演唱會進入倒數計時。（資料照，大步整合行銷提供）
★2026 RAIN CONCERT - TAIPEI
演出時間：2026年1月17日（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：Klook
歌王洪榮宏舊情綿綿讓高雄洋溢浪漫氣息。（資料照，記者潘少棠攝）
★2026洪榮宏舊情綿綿演唱會
演出時間：2026/01/07（六）16:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：年代售票系統
indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」。（翻攝自臉書）
★indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」
演出時間：2026/01/17（六）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：遠大售票系統
落日飛車亞洲巡迴將在北流熱烈登場。（華納提供）
★Q來Q去 2026落日飛車亞洲巡迴台北站, 2026TAIPEI
演出時間：
2026/01/17（六）19:00
2026/01/18（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
「甜心教主」王心凌即將在小巨蛋瘋狂灑糖。（天晴娛樂提供）
★2026 vivo王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會台北站
演出時間：
2026/01/23（五）19:30
2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北小巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY]台北站即將在林口體育館登場。（資料照，威秀影城提供）
★2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN Taipei
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）
售票平台：寬宏售票系統
Moon Byul CONCERT TOUR本月24日登場。（翻攝自臉書）
★Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI
演出時間：2026/01/24（六）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北流行音樂中心
售票平台：KKTIX
原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會本月底登場。（資料照，記者潘少棠攝）
★原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會
演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
林俊逸2026《逸行者》演唱會本月底登場。（資料照，三立提供）
★林俊逸2026《逸行者》演唱會
演出時間：2026/01/24（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間
售票平台：年代售票系統
Super Junior在台北掀起「藍潮」，接著就要前進高雄。（資料照，讀者提供）
★SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUNG
演出時間：
2026/01/23（五）20:00
2026/01/24（六）18:00
2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：拓元售票系統
N.FLYING準備好讓台灣的歌迷嗨起來。（翻攝自臉書）
★2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI
演出時間：2026/01/25（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：台北國際會議中心TICC
售票平台：KKTIX
GIVĒON將深情帶來台北，讓每個人都覺得被愛。（翻攝自臉書）
★GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR
演出時間：2026/01/29（四）20:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：拓元售票系統
KIRE激情滿滿，準備用賀爾蒙征服歌迷。（資料照，The Kid Who Flew 翼有限公司提供）
★KIRE｜2026《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站
演出時間：2026/01/30（五）19:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Legacy TERA
售票平台：KKTIX
TWS嗨喊：高雄，我們來了。（翻攝自X）
★TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）16:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄流行音樂中心海音館
售票平台：拓元售票系統
CALUM SCOTT做好準備前進高雄。（翻攝自臉書）
★CALUM SCOTT 2026高雄演唱會Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：高雄巨蛋
售票平台：寬宏售票系統
Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei。（翻攝自X）
★Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei
演出時間：2026/01/31（六）19:30
※實際開演時間以現場為主
演出地點：Zepp New Taipei
售票平台：KKTIX
TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI。（翻攝自X）
★TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI
演出時間：
2026/01/31（六）18:00
2026/02/01（日）17:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺北大巨蛋
售票平台：拓元售票系統
頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）
★頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會
演出時間：
2026/01/31（六）19:00
2026/02/01（日）18:00
※實際開演時間以現場為主
演出地點：臺中洲際棒球場
售票平台：拓元售票系統