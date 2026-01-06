2026年1月追星看這裡 懶人包粉絲請享用

蔡依林騎上飛馬繞場，演唱會內容實在太強。（資料照，凌時差提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕嶄新的2026年到來，追星的腳步不能停，1月份台灣演唱會熱鬧滾滾，已經結束的五月天炸翻台中、蔡依林大巨蛋巨獸盡出，精彩連連。接下來，金唱片唱片10日登場，一票難求、張棟樑「第21個故事」唱到高雄站、韓流帝王Rain前進小巨蛋、洪榮宏掀起舊情綿綿、落日飛車衝進台北、王心凌甜到小巨蛋還有Super Junior究竟能不能在高雄一圓東海想要的「水舞秀」？資訊都在這，快收下吧！

五月天台中開唱全場超嗨。（資料照，相信音樂提供）

✩MAYDAY#5525 LIVE TOUR五月天 [ 回到那一天 ] 25週年巡迴演唱會台中站 ·新年快樂（已結束）

演出日期：

2025/12/27（六）·12/28·（日）·12/31（三）

2026/01/01（四）·01/03·（六）·01/04（日）

皆18:30開演；跨年場 2025/12/31（三）21:15開演。

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺中洲際棒球場

售票平台：拓元售票系統

✩國泰世華銀行JOLIN蔡依林PLEASURE世界巡迴演唱會TAIPEI2025-2026（已結束）

演出日期：

2025/12/30（二）PM 19:30（開演）

2025/12/31（三）PM 19:30（開演）

2026/01/01（四）PM 19:30（開演）

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：KKTIX

ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會。（資料照）

✩ABAO阿爆《Nanguaq美好之音》新年音樂會（已結束）

演出日期：2026/01/01（四）14:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：衛武營音樂廳

售票平台：兩廳院售票系統

BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」讓台灣粉絲興奮不已。（資料照，讀者提供）

✩BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT 2025-26 IN TAIPEI（已結束）

演出日期：

2026/01/02（五）19:30

2026/01/03（六）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：KKTIX

NEXZ拚勁十足，看得出新人想要好好表現的慾望，讓人也備受鼓舞。（資料照，讀者提供）

✩NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei（已結束）

演出日期：2026/01/03（六）17:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台大綜合體育館一樓

售票平台：ibon售票系統

宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會。（翻攝自臉書）

✩宋德鶴《霞GLOW》新專輯發行演唱會（已結束）

演出日期：2026/01/03（六）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX

福夢樂團演唱會上，歌迷舉起不同時期毛巾表達支持。（資料照，形上娛樂提供）

✩福夢FUMON【活著】演唱會（已結束）

演出日期：2026-01-04（日）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：遠大售票系統

空中補給合唱團累積超過17次來台演出紀錄。（資料照，全球音樂經紀有限公司 提供）

★空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站

演出日期：2026/01/07（三）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北國際會議中心

售票平台：KKTIX

第40屆金唱片嘉賓強大，令人期待。（資料照，Disney+提供）

★金唱片

演出日期：2026/01/10（六）17:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：ibon售票系統

張棟樑「第21個故事」將唱進高雄。（翻攝自臉書）

★張棟樑《 第21個故事》巡迴演唱會高雄站

演出時間：2026/01/10（六）19:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：KKTIX

YURI's 3rd FANMEETING TOUR即將在一月舉行。（翻攝自臉書）

★YURI's 3rd FANMEETING TOUR

演出時間：2026/01/10（六）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX

★Energy《ALL IN 全面進擊》台北小巨蛋演唱會

演出時間：

2026/01/10（六）19:30

2026/01/11（日）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：拓元售票系統

韓流帝王RAIN演唱會進入倒數計時。（資料照，大步整合行銷提供）

★2026 RAIN CONCERT - TAIPEI

演出時間：2026年1月17日（六）19:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：Klook

歌王洪榮宏舊情綿綿讓高雄洋溢浪漫氣息。（資料照，記者潘少棠攝）

★2026洪榮宏舊情綿綿演唱會

演出時間：2026/01/07（六）16:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：年代售票系統

indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」。（翻攝自臉書）

★indigo la End 15th Anniversary Special Series #5 「初藍」

演出時間：2026/01/17（六）19:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：遠大售票系統

落日飛車亞洲巡迴將在北流熱烈登場。（華納提供）

★Q來Q去 2026落日飛車亞洲巡迴台北站, 2026TAIPEI

演出時間：

2026/01/17（六）19:00

2026/01/18（日）17:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北流行音樂中心

售票平台：KKTIX

「甜心教主」王心凌即將在小巨蛋瘋狂灑糖。（天晴娛樂提供）

★2026 vivo王心凌SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會台北站

演出時間：

2026/01/23（五）19:30

2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北小巨蛋

售票平台：寬宏售票系統

2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY]台北站即將在林口體育館登場。（資料照，威秀影城提供）

★2026 ATEEZ世界巡迴演唱會 [IN YOUR FANTASY] - 台北站ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN Taipei

演出時間：2026/01/24（六）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：國立體育大學體育館（林口體育館）

售票平台：寬宏售票系統

Moon Byul CONCERT TOUR本月24日登場。（翻攝自臉書）

★Moon Byul CONCERT TOUR [MUSEUM : village of eternal glow] IN TAIPEI

演出時間：2026/01/24（六）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北流行音樂中心

售票平台：KKTIX

原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會本月底登場。（資料照，記者潘少棠攝）

★原子邦妮「和你一起的風景未完待續」演唱會

演出時間：2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX

林俊逸2026《逸行者》演唱會本月底登場。（資料照，三立提供）

★林俊逸2026《逸行者》演唱會

演出時間：2026/01/24（六）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點： Legacy Taipei 傳音樂展演空間

售票平台：年代售票系統

Super Junior在台北掀起「藍潮」，接著就要前進高雄。（資料照，讀者提供）

★SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR ＜SUPER SHOW 10＞ in KAOHSIUNG

演出時間：

2026/01/23（五）20:00

2026/01/24（六）18:00

2026/01/25（日）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄巨蛋

售票平台：拓元售票系統

N.FLYING準備好讓台灣的歌迷嗨起來。（翻攝自臉書）

★2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI

演出時間：2026/01/25（日）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：台北國際會議中心TICC

售票平台：KKTIX

GIVĒON將深情帶來台北，讓每個人都覺得被愛。（翻攝自臉書）

★GIVĒON - DEAR BELOVED THE TOUR

演出時間：2026/01/29（四）20:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：拓元售票系統

KIRE激情滿滿，準備用賀爾蒙征服歌迷。（資料照，The Kid Who Flew 翼有限公司提供）

★KIRE｜2026《WHAT THE F*CK IS NORMAL》台北站

演出時間：2026/01/30（五）19:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Legacy TERA

售票平台：KKTIX

TWS嗨喊：高雄，我們來了。（翻攝自X）

★TWS TOUR ’24/7：WITH：US’ IN KAOHSIUNG

演出時間：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）16:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄流行音樂中心海音館

售票平台：拓元售票系統

CALUM SCOTT做好準備前進高雄。（翻攝自臉書）

★CALUM SCOTT 2026高雄演唱會Calum Scott The Avenoir Tour 2026 in Kaohsiung

演出時間：2026/01/31（六）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：高雄巨蛋

售票平台：寬宏售票系統

Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei。（翻攝自X）

★Men I Trust - Equus Tour 2026 - Taipei

演出時間：2026/01/31（六）19:30

※實際開演時間以現場為主

演出地點：Zepp New Taipei

售票平台：KKTIX

TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI。（翻攝自X）



★TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT：TOMORROW＞ IN TAIPEI

演出時間：

2026/01/31（六）18:00

2026/02/01（日）17:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺北大巨蛋

售票平台：拓元售票系統

頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會。（資料照，記者潘少棠攝）

★頑童MJ116 OGS台中洲際演唱會

演出時間：

2026/01/31（六）19:00

2026/02/01（日）18:00

※實際開演時間以現場為主

演出地點：臺中洲際棒球場

售票平台：拓元售票系統

