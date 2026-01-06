自由電子報
娛樂 最新消息

婦產科名醫一句話戳中全場！談台灣女性不生了 媽媽留言爆共鳴

名醫宋晏仁醫師主持的Podcast，邀請到婦產科醫師「烏烏醫師」同台對談。（翻攝YT）名醫宋晏仁醫師主持的Podcast，邀請到婦產科醫師「烏烏醫師」同台對談。（翻攝YT）

〔記者胡御柔／台北報導〕名醫宋晏仁醫師主持的 Podcast 最新一集，邀請到婦產科知名醫師「烏烏醫師」烏恩慈同台對談，深入探討近年備受關注的議題「為什麼台灣女性不生了？」節目一上線便引發大量討論，底下留言更湧入不少媽媽與女性網友，直呼「說出心聲」、「每一句都中」。

談到台灣生育率持續探底的現象，烏烏醫師語氣篤定指出：「真的變得非常少。」她從女性職涯現實切入分析，直言若一名女性希望在職場上升任小主管，同時又想生兩個孩子，往往在生完第一胎後，就可能面臨工作被調動、升遷受阻，甚至遭遇不友善的眼光與隱性歧視，長期下來讓不少女性乾脆選擇「那就不要生了」。

烏烏醫師也指出，這樣的壓力多半落在女性身上，社會習慣詢問女性「如何平衡家庭與工作」，相較之下，男性較少需要面對同樣的拷問與現實處境。

除了職場環境，政策與制度也是關鍵因素之一。烏烏醫師提到，請產假、育嬰假是否會影響考績？準時下班會不會被主管貼標籤？再加上高昂的育兒成本與生活壓力，讓越來越多人對生育「沒有那麼強烈的慾望」。

節目中，她也特別提醒大眾重視產後憂鬱症議題，強調懷孕與生產不只是身體變化，更牽動女性的心理狀態。她呼籲新手媽媽要學會覺察自己的情緒，找到能安撫自己的方式，或建立一個支持系統。烏烏醫師一句話更戳中無數媽媽的心：「不會因為你變成媽媽了，你就變成萬能的；你的寶寶出生一天，你也只是剛出生一天的媽媽。」

這段話在網路上引發最多共鳴，不少網友紛紛留言表示，「醫師說的真的都是大實話」、「拜託先改善不友善的職場環境吧」、「完全不敢懷孕」、「生產對女性的身心傷害真的很大」。也有媽媽坦言，節目內容讓她第一次感覺「被理解」。

