自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

西島秀俊被投餵甜點胖了！日本導演喊來台灣養老長居 桂綸鎂也推薦

《最親愛的陌生人》西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂接受台灣媒體訪問，分享幕後秘辛。（甲上娛樂提供）《最親愛的陌生人》西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂接受台灣媒體訪問，分享幕後秘辛。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕西島秀俊、桂綸鎂及日本導演真利子哲也在去年金馬影展期間來台宣傳電影《最親愛的陌生人》，並接受媒體訪問。導演真利子哲也訪台經驗豐富，曾認真想過要來台灣養老長住，桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，到台中、台南看看也不錯。至於西島秀俊難得來台，被投餵許多甜點，笑說好像吃胖了。

桂綸鎂、西島秀俊在電影《最親愛的陌生人》飾演夫婦。（甲上娛樂提供）桂綸鎂、西島秀俊在電影《最親愛的陌生人》飾演夫婦。（甲上娛樂提供）

桂綸鎂形容西島秀俊像棵大樹，給人安全感，讓她可以像小孩一樣不怕跌倒，不過偶爾又覺得他像是個充滿好奇的大男生，很有生活感又真實。西島秀俊則稱，桂綸鎂對於工作的投入，讓他找回演員的初心，「我看到她休假的時候，也是非常專心在準備角色。這會讓我回想起自己也曾經很想成為這樣的演員，也讓我再次幫自己定下目標也要成為像她這樣的演員。」

西島秀俊在片中的台詞幾乎都是英文，他分享， 這次有一位非常厲害的英文指導老師尚恩（村松尚恩，村松ショーン），在開拍前大概一個月就開始與他密集練習英文，「對我來說是很大的挑戰，但也因為有他的幫忙，才比較有信心去講片中的英文台詞。」桂綸鎂雖然又是飾演說英文的母親，不過不覺得自己駕輕就熟，「每一次都不一樣， 因為故事類型不同，所以每一次對我來說都是新的挑戰。」

西島秀俊來台參加金馬，並宣傳《最親愛的陌生人》，被瘋狂投餵甜點，包括甜甜圈、車輪餅以及豆花。（翻攝自IG）西島秀俊來台參加金馬，並宣傳《最親愛的陌生人》，被瘋狂投餵甜點，包括甜甜圈、車輪餅以及豆花。（翻攝自IG）

片中西島秀俊有一幕是在車上講日文的獨白，令人聯想到西島秀俊主演的電影《在車上》，被問到是否是刻意的致敬？導演真利子哲也否認，並表示這個劇本完全是他創作，是在沒有任何關聯下寫出這場戲。

導演真利子哲也執導的《失控男孩》、《男人真命苦》都有在台灣上映，如今隔了6年才帶來新作，且《最親愛的陌生人》的後製剪接還是在台灣製作。他分享，從去年1月開始就為了後期工作來了台灣好幾趟，因為有時間上的壓力，一直沒有機會去泡溫泉，只能靠跟朋友出去喝一杯來紓壓。

他也回想起，自己在20多歲時已經來過台灣旅遊，也有去泡過溫泉，對台灣印象很好，希望有機會可以住在台灣，「我真的認真想過，全世界哪一個城市是我最想要以後養老的，真的是會想要來台灣住！」桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，到台中、台南看看也不錯。電影將在1月16日上映。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中