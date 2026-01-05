西島秀俊被投餵甜點胖了！日本導演喊來台灣養老長居 桂綸鎂也推薦

《最親愛的陌生人》西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂接受台灣媒體訪問，分享幕後秘辛。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕西島秀俊、桂綸鎂及日本導演真利子哲也在去年金馬影展期間來台宣傳電影《最親愛的陌生人》，並接受媒體訪問。導演真利子哲也訪台經驗豐富，曾認真想過要來台灣養老長住，桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，到台中、台南看看也不錯。至於西島秀俊難得來台，被投餵許多甜點，笑說好像吃胖了。

桂綸鎂、西島秀俊在電影《最親愛的陌生人》飾演夫婦。（甲上娛樂提供）

桂綸鎂形容西島秀俊像棵大樹，給人安全感，讓她可以像小孩一樣不怕跌倒，不過偶爾又覺得他像是個充滿好奇的大男生，很有生活感又真實。西島秀俊則稱，桂綸鎂對於工作的投入，讓他找回演員的初心，「我看到她休假的時候，也是非常專心在準備角色。這會讓我回想起自己也曾經很想成為這樣的演員，也讓我再次幫自己定下目標也要成為像她這樣的演員。」

西島秀俊在片中的台詞幾乎都是英文，他分享， 這次有一位非常厲害的英文指導老師尚恩（村松尚恩，村松ショーン），在開拍前大概一個月就開始與他密集練習英文，「對我來說是很大的挑戰，但也因為有他的幫忙，才比較有信心去講片中的英文台詞。」桂綸鎂雖然又是飾演說英文的母親，不過不覺得自己駕輕就熟，「每一次都不一樣， 因為故事類型不同，所以每一次對我來說都是新的挑戰。」

西島秀俊來台參加金馬，並宣傳《最親愛的陌生人》，被瘋狂投餵甜點，包括甜甜圈、車輪餅以及豆花。（翻攝自IG）

片中西島秀俊有一幕是在車上講日文的獨白，令人聯想到西島秀俊主演的電影《在車上》，被問到是否是刻意的致敬？導演真利子哲也否認，並表示這個劇本完全是他創作，是在沒有任何關聯下寫出這場戲。

導演真利子哲也執導的《失控男孩》、《男人真命苦》都有在台灣上映，如今隔了6年才帶來新作，且《最親愛的陌生人》的後製剪接還是在台灣製作。他分享，從去年1月開始就為了後期工作來了台灣好幾趟，因為有時間上的壓力，一直沒有機會去泡溫泉，只能靠跟朋友出去喝一杯來紓壓。

他也回想起，自己在20多歲時已經來過台灣旅遊，也有去泡過溫泉，對台灣印象很好，希望有機會可以住在台灣，「我真的認真想過，全世界哪一個城市是我最想要以後養老的，真的是會想要來台灣住！」桂綸鎂也推薦導演，除了台北之外，到台中、台南看看也不錯。電影將在1月16日上映。

