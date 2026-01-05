自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

苗可麗照顧85歲失智父 「高鐵搭10幾趟」驚人花費曝光

苗可麗只要一有空就會回台中陪伴父親。（記者潘少棠攝）苗可麗只要一有空就會回台中陪伴父親。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗與Sandy吳姍儒今（5）日一同出席《2026 WE ARE 我們的除夕夜》記者會，近年苗可麗重心都放在照顧85歲失智父親上，談到新年新希望就是把時間全部都給爸爸，現在只要沒工作就會回台中，認為爸爸的身體健康比任何事情都重要。

苗可麗只要一有空就會回台中陪伴父親，一個月坐高鐵的次數就高達十幾趟，平常都是搭商務艙，從高鐵購票網站來看， 台北到台中的商務票價約是1250元，一個月花費粗估也要上萬，苗可麗也感嘆高鐵票也不便宜，「我現在就是沒工作就回台中，陪他陪到隔天要工作，時間全部給他，過年也是給他。」

苗可麗近年重心都放在照顧85歲失智父親上。（三立提供）苗可麗近年重心都放在照顧85歲失智父親上。（三立提供）

苗可麗這次在節目中與許效舜搭檔，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人領銜演出，喚起跨世代的青春記憶。

苗可麗說很多人都把她跟餐廳秀做連結，事實上她沒有趕上那時代，只參加末代一場秀，她笑說當年秀場她負責開場演出，「主秀通常是蔡琴，我就是唱開場的那個。」回想起當時的造型，她形容自己看起來就像小女生。談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會。」她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中