娛樂 最新消息

具俊曄現身金寶山！「蹲地親拭大S墓碑」神情低落

具俊曄新年現蹤金寶山，獨自整理大S墓碑。（翻攝自小紅書）具俊曄新年現蹤金寶山，獨自整理大S墓碑。（翻攝自小紅書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕已故「大S」徐熙媛去年2月病逝，長眠於金寶山玫瑰園。據傳，丈夫具俊曄在摯愛離世後幾乎天天上山，以行動表達思念，新年初始，具俊曄再度被目擊現身墓園，獨自整理墓碑的畫面曝光。

有網友分享，近日前往金寶山祭拜大S，準備離開時正巧與具俊曄擦身而過，對方帶著不少物品上山，神情沉靜。網友主動上前打招呼，並以韓語表明自己是徐熙媛的粉絲，具俊曄短暫停下腳步，只輕輕指了指墓碑方向，沒有多說話，情緒看來有些低落。

具俊曄細心擦拭大S墓碑。（翻攝自小紅書）具俊曄細心擦拭大S墓碑。（翻攝自小紅書）

該名網友表示，自己不敢打擾，離開後仍忍不住回頭，在遠處靜靜看著。只見具俊曄隨後開始仔細擦拭墓碑，不僅正面，連背面也一一清理，動作專注而緩慢，甚至來不及把折疊椅架好就蹲下身來整理，畫面讓人鼻酸，最後網友選擇默默離開，將空間留給這段安靜的思念。

具俊曄近期的生活狀況也曾由親友間接透露，小S女兒Lily去年11月出席活動時提到，具俊曄幾乎每週都會到家中吃飯，家人們總是輪流替他夾菜、叮囑要好好照顧身體，希望他能慢慢走過這段低潮。

