娛樂 最新消息

雲林跨年神選曲！HIGHLIGHT倒數完突響《烏龍派出所》萬人噴笑

雲林跨年晚會響起《烏龍派出所》神曲。（翻攝自IMDb、YouTube）雲林跨年晚會響起《烏龍派出所》神曲。（翻攝自IMDb、YouTube）

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年雲林跨年晚會昨（31）日驚現超反差場面。當韓國人氣男團 HIGHLIGHT 帥氣現身，帶領全場萬名粉絲倒數迎接新年煙火時，背景音樂突然響起經典動漫《烏龍派出所》的熱血主題曲，「畫風突變」讓全台網友笑瘋。

昨晚雲林跨年晚會氣氛嗨到最高點，尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲與舞思愛，一同在舞台上迎接倒數，現場竟傳出陪伴無數台灣人長大的《烏龍派出所》配樂，本應是熱血的煙火秀，在音樂的加持下，多了幾分逗趣笑鬧。

HIGHLIGHT 帥翻雲林跨年，煙火一放竟響《烏龍派出所》。（翻攝自YouTube）HIGHLIGHT 帥翻雲林跨年，煙火一放竟響《烏龍派出所》。（翻攝自YouTube）

不少在螢幕前守候的粉絲被這首「神曲」搞到一秒噴笑，紛紛在直播聊天室留言：「雲林縣政府太狠了」、「我以為阿兩要騎腳踏車出來載HIGHLIGHT了」影片曝光後火速攻占 Threads、PTT 等社群平台，有網友幽默表示：「阿兩一定是想趁跨年大賺一筆，才跑來雲林包辦煙火工程」、「超好笑，音樂一出來，感覺所長在追兩津」、「閃啦閃啦！撞到不負責！2026第一撞」。

點圖放大header
點圖放大body

