自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

張惠妹坐鎮台東跨年狂吸人潮 現場加線上直播觀看人數衝破28萬 玖壹壹搭飛機趕場

琟娜（左起）、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修陣容堅強，讓台東跨年吸引人潮。（台東縣政府提供）琟娜（左起）、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修陣容堅強，讓台東跨年吸引人潮。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕今（31日）晚跨年夜，全台各地多場跨年晚會拚卡司、拚人潮，在台東國際地標海濱公園所舉辦的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，目前現場湧進10萬人潮，加上線上直播18萬人次，累積達28萬人次，主要是台東場由天后「阿妹」張惠妹坐鎮，領軍金曲歌后A-Lin和本土天團玖壹壹等多組歌手獻唱，氣氛熱鬧，轉播鏡頭也不時照到在後台的阿妹，俏皮舉動讓網友看了超愛。

玖壹壹唱完台東，又飛往台北唱跨年。（台東縣政府提供）玖壹壹唱完台東，又飛往台北唱跨年。（台東縣政府提供）

今晚台東跨年由玖壹壹打頭陣，帶來《打鐵》、《來個蹦蹦》等歌曲，團員說今天是今年最後一天，希望大家把力氣用盡。唱完台東開場，玖壹壹立刻前往機場，搭飛機趕場，要再回到台北跨年場演出。

葛仲珊說已經八年沒唱跨年，今晚在台東唱得很嗨。（台東縣政府提供）葛仲珊說已經八年沒唱跨年，今晚在台東唱得很嗨。（台東縣政府提供）

李英宏帶來《水哥》等歌曲，葛仲珊也出場和他合體演出《台北直直撞＋打破他》，葛仲珊提到自己已經8年沒有唱跨年，之前也歷經憂鬱症，是愛犬讓她走出來，今天也把愛犬帶上台唱歌。

原民金曲段落氣氛超熱鬧，「Saya」張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲《火》、《拒絕再玩》、《你是我的花朵》等多首歌曲，全場齊聲合唱，桑布伊還笑說張惠春和戴愛玲是「雙東姊妹花」，分別來自台東和屏東。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中