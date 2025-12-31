張惠妹坐鎮台東跨年狂吸人潮 現場加線上直播觀看人數衝破28萬 玖壹壹搭飛機趕場

琟娜（左起）、葛仲珊、Saya、戴愛玲、張惠妹、A-Lin、桑布伊、持修陣容堅強，讓台東跨年吸引人潮。（台東縣政府提供）

〔記者陳慧玲／台東報導〕今（31日）晚跨年夜，全台各地多場跨年晚會拚卡司、拚人潮，在台東國際地標海濱公園所舉辦的「東！帶我走 2026 臺東跨年晚會」，目前現場湧進10萬人潮，加上線上直播18萬人次，累積達28萬人次，主要是台東場由天后「阿妹」張惠妹坐鎮，領軍金曲歌后A-Lin和本土天團玖壹壹等多組歌手獻唱，氣氛熱鬧，轉播鏡頭也不時照到在後台的阿妹，俏皮舉動讓網友看了超愛。

玖壹壹唱完台東，又飛往台北唱跨年。（台東縣政府提供）

今晚台東跨年由玖壹壹打頭陣，帶來《打鐵》、《來個蹦蹦》等歌曲，團員說今天是今年最後一天，希望大家把力氣用盡。唱完台東開場，玖壹壹立刻前往機場，搭飛機趕場，要再回到台北跨年場演出。

葛仲珊說已經八年沒唱跨年，今晚在台東唱得很嗨。（台東縣政府提供）

李英宏帶來《水哥》等歌曲，葛仲珊也出場和他合體演出《台北直直撞＋打破他》，葛仲珊提到自己已經8年沒有唱跨年，之前也歷經憂鬱症，是愛犬讓她走出來，今天也把愛犬帶上台唱歌。

原民金曲段落氣氛超熱鬧，「Saya」張惠春、戴愛玲與桑布伊接力登台，最終合體演出組曲《火》、《拒絕再玩》、《你是我的花朵》等多首歌曲，全場齊聲合唱，桑布伊還笑說張惠春和戴愛玲是「雙東姊妹花」，分別來自台東和屏東。

