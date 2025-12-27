自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林志玲大跳啦啦舞好High！ 自嘲裝可愛「怎麼好意思」

林志玲（後排中間最高者）今為洋基工程籃球隊開幕大跳啦啦舞。（林志玲工作室提供）林志玲（後排中間最高者）今為洋基工程籃球隊開幕大跳啦啦舞。（林志玲工作室提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣職籃「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，「台灣第一名模」林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！她透露，此次力挺演出是因為和球隊劉董事長有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」

林志玲和啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落。（林志玲工作室提供）林志玲和啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落。（林志玲工作室提供）

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姐姐活力毫不遜色。

林志玲與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞。（林志玲工作室提供）林志玲與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞。（林志玲工作室提供）

提到受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是她的的高中學妹，此次大跳青春啦啦舞，也讓林志玲憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」

林志玲大跳啦啦舞展現活力。（林志玲工作室提供）林志玲大跳啦啦舞展現活力。（林志玲工作室提供）

不過，林志玲說當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

「方舟啟航，女神降臨」洋基工程籃球隊的主場首戰邀請林志玲出席，跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證諸多心動時刻，以最具象徵性的方式與球隊一同啟航。

今（27日）、明（28日）兩天在新竹市立體育館舉行的兩日活動推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程；門票現正於ibon熱賣中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中