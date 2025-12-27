林志玲大跳啦啦舞好High！ 自嘲裝可愛「怎麼好意思」

林志玲（後排中間最高者）今為洋基工程籃球隊開幕大跳啦啦舞。（林志玲工作室提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣職籃「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，「台灣第一名模」林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！她透露，此次力挺演出是因為和球隊劉董事長有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」

林志玲和啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落。（林志玲工作室提供）

林志玲曾在日本為棒球賽開球，這是第一次公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演。征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姐姐活力毫不遜色。

林志玲與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞。（林志玲工作室提供）

提到受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是她的的高中學妹，此次大跳青春啦啦舞，也讓林志玲憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」

林志玲大跳啦啦舞展現活力。（林志玲工作室提供）

不過，林志玲說當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

「方舟啟航，女神降臨」洋基工程籃球隊的主場首戰邀請林志玲出席，跨領域合作象徵品牌啟航的重要篇章，希望球迷能親眼見證諸多心動時刻，以最具象徵性的方式與球隊一同啟航。

今（27日）、明（28日）兩天在新竹市立體育館舉行的兩日活動推出多項主題闖關、互動體驗與豐富禮品，球迷從入場瞬間便踏上方舟旅程；門票現正於ibon熱賣中。

