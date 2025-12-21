楊丞琳真的回台灣了！手術後首度露面揭團圓內幕

〔記者張釔泠／台北報導〕楊丞琳闊別千日，今天開「冬至團圓趴」與台粉提前共度新年，寵粉的她不僅首唱新專輯新歌《房間裡的大象》、《坐上慢車吹自由的風》，此外更許下能在明年唱回台北的新願望。

楊丞琳辦「冬至團圓趴」提前陪粉絲過新年。（樹與天空提供）

繼兩年半年前在台北小巨蛋開唱後，楊丞琳藉著見面會與好久不見的粉絲相見歡，難掩興奮表示：「真的像是這次名稱所說，好久不見！很想念大家！」提及這段時間的生活歷程，楊丞琳表示：「其實我不是特別飛回來，我2025下半年都在台北。」

她透露先前「LIKE A STAR」巡演收官後，就返回台北籌備新專輯，加上前陣子也因為做了「預防性手術」開刀，為了方便母親照顧而在台北休養了超過三個月時間，她表示：「會趕著把新專輯做出來，就是希望我在休養的時候，歌迷還是有新歌可以聽，有新MV可以看。」

楊丞琳分享這兩年的生活及工作步調，都因前幾個月的一場手術而產生微妙的變化，讓她不僅重新傾聽身體的聲音，更學會優先照顧自己，她透露手術後有幾次即使身體不適還是勉強回應所有公事請求，讓她幾度崩潰大哭，「從中學會當感到負荷不了時，要以自己為優先，不再勉強自己即時回應。」

除了身心上的變化，楊丞琳更把這次開刀當成一趟「心旅行」，她表示：「今年下半年因為手術關係而難得休假，這也是我出道以來第一次『停工』及放長假，感覺像歷經了一個輕旅行，對於人生有新的體會，也更珍惜每一次與自己、與歌迷好好相處的時刻。」她強調身體沒有問題，「是因為去年身體檢查時醫生建議要做『預防性手術』，才選了今年下半年有空檔的時間進行。」

開始學著「慢活」的她，還因此培養出新嗜好「走路」。原來醫生開出「每天走路」的功課當作術後恢復及維持體力的運動，沒想到一路走著走著，不只把身體狀態調整回來，也讓她在行走間整理心情、沉澱思緒，「原本不常走路的我習慣走路後，發現走路看風景及人事物的感覺都不一樣，是個很奇妙的體驗，我也變成一個日走一萬步也沒問題的人。」

面對全新巡演即將啟航，楊丞琳透露彩排過程中最困難的莫過於進行飲控，期望把身材回復到先前的緊實狀態，也盼明年能唱回台北，目前正在申請場地中，「場館檔期一直都很滿，只能抱著隨緣的心態，反正不管是明年或後年或是哪一年有場館，我都希望能把這個新的巡演帶到台北獻給大家。」

