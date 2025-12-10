蔡依林親揭戀情傷痕 分不清愛「還是害怕被遺棄」

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Jolin」蔡依林拍攝時尚雜誌封面，她在新專輯《Pleasure》談慾望，也談愛。《Fish Love》描述的是愛情的殘酷真相，歌詞裡那句「Part of me is in you」寫的不是悲情，而是人性，Jolin說道：「我們以為自己在犧牲，其實是在共同利用愛情、剝奪彼此的自由。」

蔡依林身著花卉亮片刺繡針織短外套。（VOGUE雜誌提供）

Jolin回憶自己過去的感情經驗，「年輕的時候，也曾在關係裡被耗盡、被期待、被需要，卻始終分不清那到底是愛，還是害怕被遺棄。因為你想被喜歡，所以會犧牲，但後來才發現，那種犧牲只是希望得到什麼的一種手段。」

請繼續往下閱讀...

Jolin分享近來投入創作的意義，「我覺得創作像是在給生命上色。以前好像只是草稿，現在終於開始上色了。」

「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』」某一次的自我質疑，成了《Pleasure》這張新專輯最深層的起點，也是Jolin音樂生涯中真正的轉折點，這是她第一次把視線從外界抽回來，轉而面對內心的渴望。Jolin也在這過程中意識到一件殘酷的事實，「成為音樂總監後，我才知道過去站在螢光幕前的自己，就像是一個空殼。那些看似堅定的姿態，其實都是別人賦予的力量。」

蔡依林年底將在台北大巨蛋開唱。（VOGUE雜誌提供）

在疫情期間，Jolin參與了伯克利音樂學院的線上課程，她開始學習錄音技術、掌握聲音的主導權，才意識到自己真正渴望的「愉悅」並非情緒的高峰，而是能讓自己回到內在深處的平穩與確信，「我以前為了符合某種標準，所以用力唱、拼命唱；現在我是自己的老師，同時也是學生。」

她分享在《Pleasure》裡找到的愉悅，透過一次又一次的錄音，不再想把聲音「推出去」給世界，而是讓聲音從身體裡自然流出來，「我想訓練到像去三溫暖一樣，第一次會覺得大家都在看你，但到了第300次，你就會淡然。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法