揭趙震雄黑歷史！韓媒《D社》竟挨告「沒讓他改過自新」

趙震雄已經退出演藝圈，爭議卻還沒完。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星趙震雄被韓國媒體《Dispatch》（簡稱D社）爆出少年犯的黑歷史，迫使他在6日宣布引退，退出演藝圈。結果《D社》反而挨告，有律師認為《D社》違反韓國少年法，這是怎麼回事？

一名律師金京浩（音譯）指控《Dispatch》的2名記者違反韓國少年法第70條，因為韓國少年法第70條規定，禁止洩露與少年保護案件有關的內容。金京浩在自己的社群發文，表示社會好不容易給少年犯重新開始的機會，結果這些相關資訊被洩露，就可能成為害對方「社會性死亡」的凶器。他也認為，少年法不是用來掩蓋罪行的「盾」，而是讓少年犯在沒有烙印的情況下重返社會，金京浩反問：「在2025年，追究30年前一個高中生所犯的錯誤，是現在大眾需要的知情權嗎？」

請繼續往下閱讀...

《D社》今天再度揭露趙震雄罄竹難書，對演員、導演、經紀人都施暴過，一名經紀人更怒控「他從以前都現在都是問題」。報導中指出，並不是沒有給趙震雄這位少年犯機會，他在未成年時涉及偷車、強盜強姦，進了少年觀護所之後，社會給了他第二次機會，讓他得以考大學，也沒有阻止他加入劇團。結果到了20幾歲，他又毆打劇團演員，30多歲時則酒駕，只能說罄竹難書。

報導中也沒在客氣，稱有些偶像因為與AV演員調情而被踢出演藝圈，有些演員因為散布成人影片而失去角色，也有人在休息室抽菸、選舉日穿特定顏色服裝挨罵，但上述都不是犯罪，卻因為傷害了大眾情緒而低頭道歉，「所以趙震雄沒有理由得到特殊待遇」、「是不是要給趙震雄機會，應該要由社會大眾決定」。

