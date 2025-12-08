自由電子報
娛樂 最新消息

年輕帥過梁朝偉 男星超市貪婪試吃被活逮

湯鎮業近年將事業重心轉移到中國，年輕時的他，曾是風靡萬千少女的「無綫五虎」成員。（香港星島日報）湯鎮業近年將事業重心轉移到中國，年輕時的他，曾是風靡萬千少女的「無綫五虎」成員。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕67歲香港TVB前一線男星湯鎮業，近年將事業重心轉移到中國，年輕時的他，可是風靡萬千少女「無綫五虎」成員之一，如今狀態與年輕時被譽為「帥過梁朝偉」巔峰顏值相去甚遠，近日還被目擊在超市內瘋狂試吃免費食物。

年輕帥過梁朝偉 男星超市貪婪試吃被活逮他近期被網友目擊在超市狂吃免費食物（圖左），吃完還不斷尋找下個目標（圖右）。（香港星島日報）

近日，有網友在中國浙江一間大型超市捕獲野生湯鎮業，照片中，他頭戴鴨舌帽遮掩光頭標誌，身形日益豐滿，即使穿上衣服外加背心，也難掩其巨大肚腩。

年輕時的湯鎮業被譽為比梁朝偉還帥。（香港星島日報）年輕時的湯鎮業被譽為比梁朝偉還帥。（香港星島日報）

想當年，湯鎮業與劉德華、梁朝偉、黃日華及苗僑偉並列「無綫五虎」，憑藉白淨俊俏外表，被公認「五虎」中最帥代表，連劉德華、黃日華及苗僑偉，都曾公開讚他顏值是「五虎」中最高一位，如今身材走樣，昔日奶油小生風采已不復見，不少粉絲大感可惜。

湯鎮業年輕時身材非常結實。（香港星島日報）湯鎮業年輕時身材非常結實。（香港星島日報）

目擊者透露，湯鎮業當天現身超市在不同攤位前不斷試吃，「他吃得滿嘴免費食物後，仍嘴饞又四處張望尋找下個目標」，消息曝光後，有網友笑他「可愛」，但也有人認為他顯得有些「貪婪」。

這幾年他的招牌外貌就是頂著大光頭。（香港星島日報）這幾年他的招牌外貌就是頂著大光頭。（香港星島日報）

梁朝偉雖已63歲，不少粉絲仍覺得他帥氣逼人。（香港星島日報）梁朝偉雖已63歲，不少粉絲仍覺得他帥氣逼人。（香港星島日報）

湯鎮業和第一任妻子、有「翻版林青霞」之稱姜坤育有1女湯愛嘉及一對雙胞胎兒子湯君慈、湯君耀。其後，他與一位廣州紅顏知己生下兒子湯君隆。現在，他和比自己年輕25歲青島老婆鄒文靜及所生一對雙胞胎女兒湯樂欣、湯樂怡定居中國。

 

