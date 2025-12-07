酸高市尖嘴猴腮遭炎上 詹惟中認今年運氣不好

詹惟中近來深陷諸多爭議。（翻攝自詹惟中臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師詹惟中近日在臉書以「什麼叫尖嘴猴腮？」為題，配上日本首相高市早苗、德國前總理梅克爾與英國前首相柴契爾照片，被解讀影射高市面相「刻薄」遭砲轟不厚道，他雖火速刪文道歉，怒火仍持續延燒。

有民眾更向媒體爆料詹惟中「算命又貴又不準」，甚至波及他愛女經營民宿遭疑逃漏稅，風暴一路擴大。命理師沈嶸則通靈分析指出，詹惟中確實正走「下坡運」，2022年起就開始下滑，今年更逢「分岔年」磁場，好的易轉壞，「所以這次失言的負面效應，才會被放大。」

不過沈嶸也給出公允評價：「詹老師其實很有親和力，也帶給很多人輕鬆接觸算命的方式，他的人格魅力有人買單。」提醒民眾挑選命理老師可參考三點包括人格特質、名聲與風評，並依經濟能力挑選價格。

日本首相高市早苗。（路透）

對於外界褒貶，詹惟中6日在臉書發文打破沉默說：「今年的運氣確實是不好，助理載我2次被撞平安度過，在居家也差一點滑倒受傷；面對這次的是是非非，也是我的功課，也有同業落井下石，很棒，還說他會通靈，我看他是鬼吧！」

詹惟中最後引述有一句話叫「打斷手骨反更勇」，他表示：「我會勇敢地站起來，而且會跑得更快。」

