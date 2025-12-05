（影）都是張藝興的錯 回歸EXO跳《初雪》粉怒：很難看

EXO官方社群近日釋出六人版本《初雪》舞蹈影片，張藝興（左二）被批評舞姿突兀。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男團EXO經典冬季必聽曲《初雪》，長期成為偶像翻跳的熱門歌曲，EXO官方社群近日釋出六人版本舞蹈影片，參與舞蹈的六名成員包括Suho、燦烈、D.O.、KAI、世勳，以及中國籍成員張藝興（Lay），沒想到影片曝光後，許多粉絲紛紛吐嘈：張藝興也太誇張了吧，跳得超難看。

張藝興已經近十年間未參與EXO團體活動。（本報合成圖，翻攝自IG）

影片中張藝興的舞步幅度明顯比其他五人大許多，在團體裡顯得非常突兀。網友也非常毒舌，「是真的好難看，跳起來像一隻雞」、「張藝興是怎麼有辦法跳得格格不入的」、「怎麼會有出道那麼多年的人跳舞跳成這樣，別硬要融入自己早就拋棄的圈子好嗎」。

請繼續往下閱讀...

EXO成員SuHo（順時針方向）、Chen、Xiumin、世勳、伯賢、D.O.、燦烈、Kai。（翻攝自IG）

粉絲對張藝興的批評並不是空口說白話，因為他已經多年未參與EXO團體活動。2015年起，張藝興將工作重心轉往中國，並以個人名義發展，近十年間缺席多次團體活動，這次回歸六人舞蹈，與他同期的CBX小分隊成員CHEN、伯賢、XIUMIN，因與SM娛樂在合約及結算問題上敗訴，未能參與EXO退伍後首次回歸活動，也有粉絲酸言：「CBX都不在了，不該來的人反而回來了」。

EXO近期宣布六人合體回歸。（翻攝自IG）

在 Instagram 查看這則貼文 EXO Official（@weareone.exo）分享的貼文

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法