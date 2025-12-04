夏曼藍波安登大銀幕 《大海浮夢》4年海上史詩震撼曝光

《大海浮夢》夏曼藍波安父子啟動拼板舟旅程，以行動承載部落記憶與海洋智慧。（目宿媒體提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕文學紀錄片《大海浮夢》以夏曼藍波安（Syaman Rapongan）為主角，是「他們在島嶼寫作」系列最新力作，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片。

導演周文欽與團隊歷時4年上山下海拍攝，完整紀錄夏曼藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程；夏曼藍波安自青年返鄉，從父親身上習得達悟部落傳統技能，並決心以身體先行延續族人的海洋智慧，展現作家少見的行動力與文化深度。

夏曼藍波安返鄉蘭嶼書寫海洋文學。（目宿媒體提供）

夏曼藍波安真正的人生起點是在故鄉蘭嶼的海上，他曾在台北求學於城市中摸索前行，年輕歲月的艱難與迷惘讓他逐漸察覺，大海始終在記憶深處召喚。

他最終帶著一家四口返回蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能，也在與海的近距離相處中理解到，島上族人以口語傳述的經驗與故事。

夏曼藍波安（右）與兒子踏入山林，以造舟技藝延續三代傳承。（目宿媒體提供）

《大海浮夢》上月在金馬影展世界首映後引起熱烈討論。導演周文欽回憶，跟著夏曼下海後才真正明白在他眼中海的深度：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的！」

夏曼則認為靠身體去理解海、學會在能力所及之處停下、感受，並在面對海的贈予時保持謙遜，成為他與兒子共同的生命教育。

《大海浮夢》預售套票今起於博客來正式開賣，12月8日起，全台13家獨立書店將推出「金句書籤套票」，多款周邊設計皆以海洋、飛魚與拼板舟意象延伸，兼具收藏價值與主題感，成為影迷搶購焦點；電影將於2026年1月9日全台上映。

