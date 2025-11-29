自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

黃明志遭「網路包青天」判死刑 謝侑芯法會畫面曝光「聖筊」回來了

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前警方仍在調查中，他的保釋期也再次延長兩週，日前他推出新歌《誤解就誤解》，認為案件調查報告尚未出來，卻已被「網路包青天」先判「死刑」，外界以為他又在炒作，但有知情人士跳出來說話：「大家聽到的可能是他一貫的辛辣歌詞，但這首歌根本不是一時衝動，而是累積了十多年的恩怨一次引爆。」

黃明志唱出《誤解就誤解》，引來兩極反應。（翻攝自臉書）黃明志唱出《誤解就誤解》，引來兩極反應。（翻攝自臉書）

謝侑芯事件仍在調查中，等待遺體解剖報告，但許多網友幾乎已經對黃明志進行了未審先判的現象，也有不少網友批評黃明志不負責任、冷血，但他的粉絲則期盼調查結果能解開一些謎團，還他清白。

謝侑芯異鄉喪命，日前在桃園一場招魂法會引她「回家」。（翻攝自IG）謝侑芯異鄉喪命，日前在桃園一場招魂法會引她「回家」。（翻攝自IG）

前陣子謝侑芯骨灰已運返台灣，日前在桃園某會館，也有網友拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行招魂儀式。據了解，在非自然死亡的情況下，許多民間信仰認為亡者的魂魄常會短暫停留在事故現場，像是還來不及理解自身命運的轉變，因而徬徨、迷惘，因此民間常會以「招魂」或超度法會，希望引導亡者回家，安定身心。

法師擲茭問謝侑芯回來了嗎？結果出現「聖筊」。（翻攝自IG）法師擲茭問謝侑芯回來了嗎？結果出現「聖筊」。（翻攝自IG）

影片記錄法會現場氣氛莊嚴凝重，法師透過誦經，勸請亡者離開事故之地、回到該回的地方。儀式進行到一半，法師突然詢問：「謝侑芯妳來了嗎？如果妳來了，給我一個聖筊。」話剛說完，下一秒出現聖筊，依傳統意義象徵亡者的回應與同意。隨後，法師持續誦經，以「功德迴向」為謝侑芯祈福，希望借由儀式讓她的魂魄得以安息、不再漂泊。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中