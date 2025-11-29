（專訪）柯煒林非科班出身親曝自卑！《大濛》攜手方郁婷刻畫時代傷痕

〔記者許世穎／專訪〕曾以《濁水漂流》入圍金馬最佳男配角的香港演員柯煒林，今年以《大濛》首度角逐金馬影帝；而從《美國女孩》以新演員身分摘下金馬獎的方郁婷，今年則二度問鼎金馬影后。兩人在陳玉勳編導新作《大濛》中首次合作，面對厚重題材，劇組坦言整段拍攝過程宛如在「苦中作樂」。

柯煒林今年以《大濛》首度角逐金馬影帝。（記者胡舜翔攝）

提到飾演的「老兵」趙公道，柯煒林認為對台灣觀眾而言具有深沉的歷史意義，角色本身承載的重量，讓他在前置準備時壓力大到「喘不過氣」。他坦言當時正處於人生與工作瓶頸，加上非科班背景帶來的自我懷疑與自卑感，使他在揣摩角色時格外不安。

請繼續往下閱讀...

方郁婷（左）、柯煒林首度合作《大濛》。（記者胡舜翔攝）

柯煒林本身斯文，跟故事中需要的老兵的樣子差滿多，他說連說台詞的方式都被陳玉勳提醒要反覆調整，甚至有時被嫌太過壓低聲音，但始終覺得抓不到訣竅。直到後來參與舞台劇演出，他突然理解聲音與角色狀態的連動；陳玉勳聽聞後苦笑：「殺青一年半以後才懂！」

柯煒林（左）和方郁婷在《大濛》詮釋動盪不安大時代下的尋常人。（華文創提供）

他特別喜歡角色在逆境中仍保有的幽默與韌性，那種在低谷裡仍能互相扶持的生命力，讓他深受觸動，也成為他進入角色最重要的情感線索。然而角色壓力也滲入他的生活，他透露常常因情緒沉澱不下而失眠，「會一直翻來覆去」。拍攝某場刺殺戲後，他在收工瞬間徹底崩潰，當場痛哭不止。陳玉勳回憶：「那天拍很久，他突然就把累積的情緒全都釋放了。」

方郁婷（左）在《大濛》飾演從嘉義北上尋找哥哥的少女，在過程中受到柯煒林幫助。（華文創提供）

方郁婷則說，自己平常睡眠品質很好，但《大濛》的題材讓她連身體都感受到緊繃。她擔心台語、擔心情緒狀態，「滿緊張的，很多東西只能靠想像去補足。」她以「單純」作為角色的核心情感，並從中延伸表演。有場戲她需要看到9m88的歌舞團演出而落淚，起初她不明白理由，直到被身旁的人提醒，那是源自「羨慕」的情緒，對於角色、對於情感、對於一種能自由揮灑的生命狀態。

柯煒林（左）和方郁婷首度合作《大濛》。（華文創提供）

在《大濛》中，兩人所面對的並非外顯的爆發，而是角色內裡的壓力、失重與掙扎。拍攝期間，他們反覆調整、撞擊、摸索，試探自身的極限，也逐漸在過程中找到與角色真正相遇的方式。

隨著電影上映，柯煒林與方郁婷將這段沉澱許久的情緒與作品交到觀眾手中，希望能被看見，也希望能被理解。以真摯而不造作的演出，讓兩個被時代捲入的尋常人，長出屬於自己的重量與靈魂。透過他們的旅程，觀眾也得以看見：在最黯淡的時刻，仍有人選擇相信微光會再次照亮前方。《大濛》全台上映中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法