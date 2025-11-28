公視「金V獎」下週登場 將邀日本始祖VTuber「絆愛」壓軸表演

「絆愛」KizunaAI為公認的首位虛擬偶像，將在金V獎進行回歸後台灣首場表演。（金V獎提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕虛擬偶像作為年輕族群追星目標，公視舉辦第3屆「金V獎」鼓勵中文VTuber創作者，典禮下週12月6日舉行，今（28日）提前公布神秘嘉賓名單，找來日本始祖級VTuber「絆愛」KizunaAI作為壓軸表演嘉賓，預計帶來完整的3D舞台演出，並為大家獻上祝福。

第3屆金V獎邀請YouTuber「放火」與旗下VTuber新人「鷗麥麥麥」父女同台，預計共同翻玩放火千萬點擊名曲〈ㄅㄆㄇ注音歌〉。（金V獎提供）

金V獎預計在「宮氏海水浴場」YouTube 頻道線上直播，主辦單位今指出，這屆邀請2016年開始活動的日本VTuber傳奇虛擬偶像「絆愛」登台，也是公認的首位虛擬YouTuber，主要從事音樂表演，YT頻道訂閱破300萬人，2022年活動休止，今年回歸，金V獎是回歸後在台灣的首場公開演出，將為觀眾帶來《Hello, Morning （Homecoming Remix）》作品，以「如今的我，活動再開」為主題，搭配充滿「現在的我」風格的新造型，重新編曲成全新的表演。

絆愛KizunaAI表示：「這次在剪影與配色上也加入了更多沉穩的氛圍，希望大家能透過這次的演出與音樂，感受到全新的 KizunaAI！」

一般來說虛擬偶像多以動畫形象示人，背後由真人演員聲優進行表演，今年金V獎則打破「次元壁」，找來YouTuber「放火」與旗下VTuber新人「鷗麥麥麥」來場虛實整合的「父女之力」同台嗨爆舞台，共同翻玩放火千萬點擊名曲〈ㄅㄆㄇ注音歌〉。

第三屆金V獎打造「夢境花語」3D舞台。（金V獎提供）

放火表示，很高興能受邀並與女兒鷗麥麥麥一起表演，真的蠻感動的，沒想到幾年前因為好玩出的歌，幾年後我要去cover它在盛大的獎項中間當表演曲。鷗麥麥麥也說：「我們是很認真，不是隨便玩玩，讓你們見識我們『李氏集團』的決心，我爸是真的很愛這個文化，所以麥麥也會努力陪著他，讓所有人越來越了解台V！」

主辦單位也表示，不同以往，今年第3屆金V獎同步打造「夢境花語」3D舞台，以世界樹的概念為舞台支柱，藤蔓和花朵遍布四周營造氛圍，所有入圍者、表演者和頒獎人都將被輕置在澄澈的水面，並透過神奇傳送門來進行移動，展現金V獎獨特的魔幻與魅力。

