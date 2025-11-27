男星扶父兄棺材崩潰痛哭 送葬畫面惹人心疼

丁禹兮在《山河枕》飾演「衛韞」。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「戲劇男神」丁禹兮在古裝劇《山河枕》飾演「衛韞」，角色本是鎮國侯家族受寵的小兒子，有一場他目睹父親和兄長戰死沙場後、崩潰痛哭送葬片段，讓所有觀眾跟著共情落淚、心疼不已。

丁禹兮在《山河枕》飾演「衛韞」。（愛爾達電視提供）

被問到創作時的心境時，丁禹兮說：「我會去尋找這個角色的遺憾和難處，在拍扶靈回京的那場戲時，我在棺材邊看到上面有破損和小瑕疵，當時我給自己的心理建設是『父親和哥哥我已經盡力準備這些棺木了，但還是有些磕碰很對不起你們，但小七已經盡力了，我努力把大家帶回來了，你們為什麼當初不乾脆一起把我帶走』，我已經麻木的從戰場走回家，看到其他活生生家人的那刻，我才把壓抑的情緒、無助的釋放出來。」字裡行間流露對「衛韞」心疼，也期望觀眾可以看到他內心的變化。

請繼續往下閱讀...

宋茜（右）在《山河枕》首搭丁禹兮（左）碰撞出CP感。（愛爾達電視提供）

在《山河枕》中，宋茜飾演的「楚瑜」為追查兄父戰死的真相，才以衛家長子「遺孀」的身分嫁入衛家，與亡夫並無實質婚姻關係，丁禹兮在飾演的「衛韞」初期作為家中僅存幼子，對楚瑜充滿戒備，兩人從相互試探到生死相託，共同查案、戰場上並肩作戰，展開一段「偽叔嫂戀」禁忌羈絆，衛韞曾對楚瑜說：「你又不是我真大嫂」挑明心意，而楚瑜也用「愛本是無罪、亦不後悔」來回應此情。

丁禹兮和宋茜雖是第一次搭檔演出，但擦出來的CP感仍吸粉無數、掀起討論熱潮。《山河枕》11月28日 MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法