自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊祐寧「2大奧步」威脅打假球 黃冠智老婆成苦主

〔記者李紹綾／台北報導〕陳澤耀、楊祐寧、施名帥在愛奇藝影集《監所男子囚生記》有桌球橋段，施名帥劇中化身桌球高手，與體保生背景的陳澤耀組成黃金拍檔，迎戰楊祐寧飾演的黑道大哥9568及其小弟。雙方勝負欲高漲，楊祐寧更使出黑道本色「威脅+舔耳朵」逼陳澤耀打假球，荒唐爆笑的戲碼讓全場笑成一片。

楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演的黑道大哥「9568」勝負欲高漲盼奪桌球比賽冠軍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）楊祐寧在《監所男子囚生記》飾演的黑道大哥「9568」勝負欲高漲盼奪桌球比賽冠軍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

黃冠智首次擔任桌球動作設計壓力山大失眠。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）黃冠智首次擔任桌球動作設計壓力山大失眠。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

這場桌球戲能呈現高水準的比賽動作，關鍵功臣是黃冠智，曾是桌球體保生的他，此次不僅是演員，更首次擔任全劇桌球動作設計，包含對打球路、節奏與擊球動作等，他坦言壓力大到好幾天睡不著，拍攝前一晚更是一夜沒睡，通宵上陣直接拍攝。他透露：「真的太難了，每一球都要推進劇情，什麼時候發現假球、什麼時候發生情緒轉折，全都要逐球設計。」為此他畫分鏡、做筆記、規劃落點、演員走位，甚至找朋友錄製參考影片，整理成厚厚一疊「球路筆記」。拍完後他忍不住笑喊：「這是我的第一次，也是最後一次！太累了，我還是專心演戲就好。」

施名帥（左）延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被《監所男子囚生記》劇組巧妙翻玩成監所卓球高手，右為陳澤耀。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）施名帥（左）延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被《監所男子囚生記》劇組巧妙翻玩成監所卓球高手，右為陳澤耀。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

施名帥此次延續先前在《乒乓男孩》魔鬼教練形象，被劇組巧妙翻玩成監所桌球高手，在現場再次展現扎實底子。他與黃冠智的合作也從金鐘熱門男男戀組合，搖身一變跳到桌球「師生練」，以黃冠智設計的動作一招一式拍攝。另一位學徒陳澤耀笑說，小學後就沒再碰桌球，為了不露餡還特別補上幾堂課，專攻發球、旋轉球與專業姿勢，「我們三天不可能學人家三年的功夫，但冠智真的很用心教我們」監製楊祐寧也表示這場戲難度極高：「桌球戲是我們這部劇最大規模的動作場面之一，節奏快、分鏡多，大家都卯足全力。」

黃冠智（右）擔任《監所男子囚生記》桌球動作設計，親自示範桌球動作，左為楊祐寧。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）黃冠智（右）擔任《監所男子囚生記》桌球動作設計，親自示範桌球動作，左為楊祐寧。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

黃冠智（右）為《監所男子囚生記》設計桌球動作，現場用心教學。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）黃冠智（右）為《監所男子囚生記》設計桌球動作，現場用心教學。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

拍攝期間還發生令人哭笑不得的驚嚇花絮，陳澤耀是用黃冠智私人的球拍來拍攝，沒想到卻被「打成兩半」。原來是該動作黃冠智參考真實雙打場景，設計動作球拍飛出時應由對手接住，但陳澤耀因角色設定打假球，故意漏接球拍，球拍只能一次次落地，最終摔到斷裂。更令陳澤耀臉色發白的是，那支球拍是黃冠智老婆的球拍，陳澤耀連忙道歉，會買新的賠償，黃冠智則大方表示沒關係，並笑說這也算是拍戲過程中的意外紀念，劇組後來也補給他全新的球拍，讓球拍事件圓滿落幕。

陳澤耀（右）拍攝《監所男子囚生記》桌球對決，意外摔斷黃冠智老婆的寶貝球拍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）陳澤耀（右）拍攝《監所男子囚生記》桌球對決，意外摔斷黃冠智老婆的寶貝球拍。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

劇中管理員與受刑人的互動之所以逼真，來自劇組紮實的田調。開播前劇組特別前往桃園、台中舉辦特映會，邀請監所工作者觀賞。管理員們認證「檢身」橋段寫實到不行，是他們最日常、最真實的工作之一。他們也表示最有感的是劉以豪飾演的一傑，其嚴肅氣場極貼近監所現場需維持的秩序感；而施名帥的「面惡心善」更讓人直呼：「這種嘴硬心軟的學長監所裡真的很多。」

劉以豪打桌球架勢十足。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）劉以豪打桌球架勢十足。（愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

監所職場喜劇《監所男子囚生記》11月15日起每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播；11月23日起，每週日晚間 8 點於八大戲劇台開播；12月14日起，每週日晚間十點於台視開播。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中