亞洲

小粉紅嚇爛 禁日本海鮮換印度水產哀：不要啊

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，中國禁止進口日本水產品。（法新社）日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，中國禁止進口日本水產品。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，中日關係越來越緊張，中國近日祭出一連串「禁日令」，其中包含突然停止進口日本水產品，此舉讓印度水產品出口商股價飆升，外界嗅出中國預計轉向印度進口水產品商機，印度業者也摩拳擦掌準備進軍中國市場。不過，中國網友卻嚇歪了，直接崩潰：「為什麼要在核輻射和大腸桿菌中選擇？」

中國無預警停止進口日本水產品，不但重創日本業者，也讓印度樂得咧嘴笑，因為中國可能將水產需求轉向包括印度等替代供應商。去年印度水產品出口總額達到74美元（約新台幣2311億元），其中蝦類就佔40％。

中國預計轉向印度進口水產品商機，印度業者也摩拳擦掌準備進軍中國市場。（法新社）中國預計轉向印度進口水產品商機，印度業者也摩拳擦掌準備進軍中國市場。（法新社）

過去印度最大水產品市場為美國，占比高達1／3，不過美國總統川普對印度海鮮祭出高達50％關稅，讓印度出口商感覺壓力山大，10月印度水產品對美出口下降9％就能看出關稅帶來的衝擊。

相較於印度水產業者的興奮，中國網友已經開始在網路上陸續崩潰，更表示「看到新聞就起雞皮疙瘩」、「我突然不想吃水產品了」、「你不要過來啊～～～」、「要我吃恆河的魚，我寧願餓死」。

