謝京穎被「冰泉活埋」狂抖痙攣 楊皓崴救完人胸痛昏迷

〔記者李紹綾／台北報導〕謝京穎在民視八點檔《好運來》中日前遭陳家逵設計下藥昏迷，被迫在「冰泉」中搏命演出，冷到全身痙攣，直呼是「極限挑戰」。楊皓崴則在「英雄救美」後體力不支倒地，讓觀眾心疼。

陳家逵（左）在《好運來》假裝溺水，引誘謝京穎（右）下水。（民視提供）

謝京穎表示，雖然她不怕下水，但這次的天氣、環境與劇情讓她產生極大壓力。水深、需要長時間閉氣，加上低溫讓她不停發抖、甚至肚子痙攣。她透露拍攝地是「冰泉」，水溫極低、完全無法適應，「這真的太冷了，我連在水裡等一秒都沒辦法」。每當導演喊卡，她就立刻衝去沖熱水，「能撐過來覺得自己很棒」，展現敬業精神。

請繼續往下閱讀...

楊皓崴在《好運來》衝泳池邊救女友謝京穎。（民視提供）

這場戲中，陳家逵飾演的反派負責陷害謝京穎，他不僅趁機下安眠藥，還假裝抽筋引誘她下水，再將她壓入水中導致昏厥。陳家逵表示，雖然角色心狠，但拍攝時其實很掙扎，「要假裝抽筋引她下水，然後還要把她壓在水裡，那種良心不安和執行任務的矛盾是很糾結的」，他也稱讚謝京穎的敬業，兩人在冰冷水中拉扯，讓這場戲張力十足。

謝京穎拍攝《好運來》迷昏落水戲，在低溫冰泉中泡到全身發抖。（民視提供）

楊皓崴飾演的「子峰」趕到後，奮不顧身跳水將謝京穎飾演的「可薇」救起並施作 CPR，他在水中動作俐落、表情焦急，展現對女友的深情。不過角色成功救人後，卻因虛弱與巨大壓力，胸痛、臉色蒼白，最終當場倒地昏迷。

謝京穎拍攝《好運來》迷昏落水戲，在低溫冰泉中泡到全身發抖。（民視提供）

楊皓崴（右）在《好運來》跳冰泉解救溺水的謝京穎（左）。（民視提供）

楊皓崴透露，為讓虛弱狀態更逼真，他拍攝前在現場連跑多圈，讓身體達到極度疲憊，他說：「子峰是一個身體不好但內心很堅強的人，他必須用盡所有力氣去救可薇，倒下的那一刻是完全放盡了。」子峰倒地後心臟病發，也引出下一波意想不到的劇情發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法