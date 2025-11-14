自由電子報
娛樂 最新消息

陳奕當爸見證神奇瞬間飆淚 「崩潰同步」陪產全程曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕37歲陳奕正式升格新手爸爸！老婆紀曦晨於13日剖腹產下體重3470公克的天蠍座女兒「Anorra」，他在臉書曬出一家三口溫馨合照，寫下：「1113 母女均安，老婆辛苦了。」最讓他永生難忘的，是女兒剛出生哭得響亮，但一被放到媽媽身上就立刻安靜下來，「那個畫面我永遠忘不了」。

陳奕（右）與太太紀曦晨開心迎接女兒Anorra出生。（翻攝自臉書）陳奕（右）與太太紀曦晨開心迎接女兒Anorra出生。（翻攝自臉書）

陳奕透露，這段懷孕旅程從38週又2天、整整268天累積而來，他全程看在眼裡、心疼在心裡，「妳不只是孕育生命，妳也在重生成，更溫柔、更堅強、更美好的自己」，感性告白老婆：「謝謝妳願意陪我一起創造這個家、這段人生。」

陳奕（右）分享女兒從紀曦晨腹中出生的瞬間。（翻攝自臉書）陳奕（右）分享女兒從紀曦晨腹中出生的瞬間。（翻攝自臉書）

陳奕分享了陪產過程中最煎熬的片刻，老婆需要先單獨進去打麻醉，將近一小時，他在門外緊張到頭暈、流淚，不斷胡思亂想：「她怕針，會不會很害怕？會不會在忍？」後來才發現老婆在裡面也同樣緊張，他笑說：「算我們默契很好吧！連崩潰都同步。」

陳奕（右）與正在嘟嘴的女兒Anorra同框。（翻攝自臉書）陳奕（右）與正在嘟嘴的女兒Anorra同框。（翻攝自臉書）

進入手術房後，陳奕反而冷靜下來，醫療團隊的溫柔安撫讓他大大安心。期間他的Apple Watch心率跳到128，還引發全場笑聲。他被女兒出生的那一刻深深震撼：「大家第一句都是『好可愛！』我整個人狂伸頭想看得更清楚。」老婆紀曦晨也急得想看寶寶，但他第一時間是抱著老婆說：「妳真的辛苦了。」當下真讓他覺得時間停止。

