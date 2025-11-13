李棟旭回歸《殺人者的購物中心》第2季！樂喊「We are back」 戲份最多放寬心

〔記者許世穎／香港報導〕Disney+口碑動作韓劇《殺人者的購物中心》推出第2季，導演李權今（13）日率領李棟旭和金慧峻一同出席2025年Disney+ 原創內容發布會，李棟旭表示拍攝第2季比起自己，更擔心導演的壓力會很大，「所以盡量想幫助導演減輕負擔。」他接著打趣說：「反正戲份最多的是我，所以就放寬心去拍了。」現場氣氛隨即被逗笑。

《殺手們的購物中心》是一部風格強烈的新潮動作韓劇，首季曾被《紐約時報》評為「全球最佳影集」之一，講述了大學生智安如何在家中躲避一群技術高超的殺手。為了生存，智安開始回憶起叔叔進灣在離奇死亡前教她的寶貴密技，並成功幫助自己活下來，在困惑又被逼入絕境的情況下，努力揭開叔叔隱藏的過去，並試圖弄清楚為何這麼多人急於闖入她家、以及家中隱藏的大量武器。

李棟旭開心回歸韓劇《殺人者的購物中心》第2季。（記者許世穎攝）

李棟旭一上台便用英文表示「we are back!」（我們回來了），他說第1季受到非常多的喜愛，希望第2季能獲得更大的支持。新一季將圍繞第1季尚未揭開的角色祕密展開，並帶來更華麗的動作場面。

原班人馬李棟旭飾演前傭兵進灣，金慧峻飾演努力躲避世界上最致命殺手的大學生智安。並將迎來全新卡司包含日本明星岡田將生、以及玄理。《殺手們的購物中心》第2季預計將於明年上半年上線。

