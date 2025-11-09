74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦令人心疼 自曝：常常在後悔

曾獲得兩屆香港電影金像獎的影帝「肥貓」鄭則仕。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾獲得兩屆香港電影金像獎的74歲影帝「肥貓」鄭則仕，不但演技精湛，專業態度更獲得業界人士尊重。受糖尿病困擾的鄭則仕曾欠下約新台幣7千萬巨額債務，好在天王劉德華出手相助。近日鄭則仕在抖音分享近況，除了體型明顯消瘦之外，原本圓潤的外型也顯出老態，蓄鬍的臉蛋佈滿皺紋，神情也顯得疲倦。

在抖音當中，鄭則仕多次反覆強調「我會後悔的」。原來是他每次犯下錯誤之後，都會非常後悔，並解不斷檢討自己的想法是不是有問題？還是做法不對？表達不清楚？時間沒有掌握好？避免下次再犯同樣錯誤。他更說「沒必要的堅持是傷害自己，不值得」，彷彿道出他闖蕩演藝圈多年心得。

鄭則仕今年10月中旬創立個人抖音帳號，分享日常心得與人生感言。（翻攝自抖音）_

鄭則仕多年飽受糖尿病所苦，在醫師建議下積極控制飲食、調整作息，從身材看來控制得非常好，現在他也會跑步、打保齡球。事實上，早在4年多前，鄭則仕就傳出死訊，事發後他在網路上發布一段與王晶女兒王海榛的影片，高喊「我不是肥貓，我是鄭則仕，我還在」，破除外界瘋傳他早已過世的謠言。此外，他也在今年10月18日創立個人抖音帳號，時常分享人生感言。

日前鄭則仕曾被粉絲捕捉到「暴瘦」的模樣，引起一陣擔憂，對此他的保齡球友吳家樂透露，鄭則仕多年來飽受糖尿病所苦，在醫師建議下積極控制飲食、調整作息，同時也進行減重計劃，包含跑步、打保齡球等運動，身形才出現變化，暴瘦並非健康出問題。

