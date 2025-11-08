浪花男子扮《鬼滅之刃》炭治郎太像！網一面倒讚：還原度太高了

浪花男子最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》台壓發行。（avex taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣團體浪花男子每年以「浪花萬聖節（NaniHalo）」為主題公開萬聖節變裝，今年再度以相當吸睛的變裝引起熱烈討論。西畑大吾化身為《鬼滅之刃》的炭治郎，細節逼真的紅髮及紅眼不禁令人嘆為觀止，接著長尾謙杜扮成《獵人》的庫洛洛、大西流星化身為《亂馬½》的早乙女亂馬，皆挑戰人氣漫畫角色。

浪花男子最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》台壓發行。（avex taiwan提供）

浪花男子在萬聖節扮裝。（翻攝自IG）

浪花男子藤原丈一郎以經典電影《小鬼當家》的凱文造型登場。（翻攝自IG）

大橋和也打破路線，化身為維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》中的女子，展現了他獨特的創意，藤原丈一郎則以經典電影《小鬼當家》的凱文造型登場，道枝駿佑變身為《東京喰種》的主角金木研，而壓軸登場的高橋恭平則以《火影忍者》的宇智波佐助造型，甚至還露點，為本次活動劃下完美句點。粉絲們也紛紛對浪花男子的變裝造型反應熱烈，並表示「還原度太高了」、「非常適合」、「什麼造型都能駕馭太厲害了！」等，一致讚揚團員們的扮裝實力與精緻度。

浪花男子道枝駿佑變身為《東京喰種》的主角金木研。（翻攝自IG）

浪花男子大橋和也化身為維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》中的女子。（翻攝自IG）

浪花男子西畑大吾化身為《鬼滅之刃》的炭治郎。（翻攝自IG）

浪花男子最近推出最新單曲《非對稱 / Black Nightmare》，首週以34.8萬張的銷售佳績奪得「日本Oricon公信榜單曲週榜」第一名，這也是他們自2021年11月22日發行的出道單曲《初心LOVE》以來連續9作、累計9作奪冠，同時也達成了連續9張單曲首週銷量突破30萬張的銷售紀錄。

浪花男子長尾謙杜扮成《獵人》的庫洛洛。（翻攝自IG）

浪花男子大西流星化身為《亂馬½》的早乙女亂馬。（翻攝自IG）

浪花男子高橋恭平以《火影忍者》的宇智波佐助造型現身。（翻攝自IG）

本作為雙A面單曲，兩首主打曲皆為團員主演日劇之主題曲，《非對稱》為團員大橋和也主演的朝日電視台週六夜間劇場《復仇間諜》主題曲，是一首旋律哀傷且情感豐富的王道風格舞曲；《Black Nightmare》則是藤原丈一郎主演的關西電視台 × FOD合作劇《Laundering》之主題曲，以挑釁性強烈的重複歌詞與令人上癮的旋律節奏，配上充滿印象的舞蹈，展現截然不同的魅力。

