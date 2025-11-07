MV製片才爆黃明志黑料 今發聲道歉：沒要攻擊任何人

歌手黃明志捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手黃明志捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，目前全案改以謀殺罪偵查，多次替黃明志拍MV的張姓製作人更於本月3日發文爆黑料，痛斥與黃明志合作多年的不滿，沒想到今（7）張姓製作人卻發聲道歉。

替黃明志製作MV的張姓製作人先前出面大爆黃明志黑料。（翻攝自臉書）

張姓製作人表示，前幾天的發文，是在情緒很重的狀態下寫出，導火線是長期累積的壓力、誤會、合作落差，所以才一次爆發，他承認：「我沒有處理好，也用了太多激動的字」。除此之外，張姓製作人更強調，自己沒有要攻擊任何人，心裡希望能藉此讓更多人看見整個音樂產業，基層創作者面對的現實。

先前大爆黃明志黑料的張姓製作人今承認自己語氣太重。（翻攝自臉書）

張姓製作人感嘆：許多時候幕後人員在有限條件下拚命完成作品，就算被誤解、被低估，他還是很希望努力的結果能被看見。對於自己前一篇爆料文，張姓製作人也承認自己語氣太重、讓人感到不舒服，因此他誠懇道歉，表示自己學到教訓，日後無論怎樣不滿，也該用更冷靜的態度說清楚。

