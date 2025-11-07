總統賴清德擺出B-Boy姿勢 「追夢事務所」送高手闖蕩韓國

總統賴清德（中）擺出「B-Boy Stance」動作。（總統府提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕總統賴清德YouTube頻道今（7）推出新單元《追夢事務所》稍後即將開啟直播，第一集內容賴清德將前往街舞教室拜訪2位赴韓國追夢的青年：蔡名杰、楊博鈞，談談接受世界級舞團的訓練、用行動實現夢想、挑戰自我、突破極限。賴清德也褪去西裝，以西裝搭配牛仔褲的年輕造型現身，當起一日評審，甚至和選手一起擺出「B-Boy Stance」動作。賴清德開玩笑說：「舞我跳不來，擺個姿勢倒可以」。

總統賴清德YouTube頻道今（7）推出新單元《追夢事務所》。（翻攝自YouTube）

全程熱血配合的賴清德，展現出來者不拒的親民形象。全新系列節目《追夢事務所》與近日啟動的「青年百億海外圓夢基金計畫訪視之旅」相關，希望藉由這樣的合作協助青年「舞力全開、跳出自我」。

影片一開始，賴清德白襯衫、牛仔褲輕裝出場，他還自嘲，「家裡最年輕的衣服就這樣而已」、「今天要來跟你們見面，我滿緊張的，幕僚不讓我穿西裝、不讓我穿西裝褲」。

總統賴清德（中）認為「技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標」。（總統府提供）

賴清德與街舞好手的話題從「賭上青春，追逐夢想」開場，百億圓夢基金計劃第一屆赴韓國首爾圓夢的蔡名杰與楊博鈞，帶著剛從韓國取經回來的熱血能量，跟總統大聊心路歷程。

蔡名杰指出這趟旅程讓他克服自我懷疑、重拾自信。他坦言，以前在台灣會很緊張，常留下遺憾，「但這次老師們給了我肯定，讓我心態改變很多」。賴清德說，「技術提升、視野也提高，知道自己在哪個位置上，更踏實、更有目標」；他直言，看到圓夢青年能有這樣的收穫，推動青年百億海外圓夢基金「真的非常值得」。楊博鈞也説，「去了韓國之後，除了技術進步，也覺得自己變得更不一樣」。

