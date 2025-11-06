女兒出生臍帶繞頸「住進ICU」 母女映後故事逼哭全場

導演游紹翔（左起）、歌手小V與阿信出席《我們意外的勇氣》映後。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕五月天阿信換了新身分，在台片《我們意外的勇氣》擔任電影監製，形容是今年生涯最重要突破，他從信義威秀、京站威秀，再到西門町豪華i89影城，共做了2500位影迷的映前、映後座談，更在影廳現場開啟「小型演唱會」。

《我們意外的勇氣》由阿信多年好友、導演游紹翔執導，改編游紹翔的真人實事；阿信感性分享：「這是一個平凡家庭的故事，卻波瀾壯闊得像史詩；人生很多時候，勇氣不是準備好的，而是意外誕生的。」

阿信首度參與監製《我們意外的勇氣》在台熱映，現場座無虛席。（壹壹喜喜提供）

阿信帶著電影歌曲《意外勇敢的臉龐》作詞作曲的創作歌手小V出席映後，提到最難忘的一幕，是有位媽媽在觀影後分享，20年前她生產時因胎兒因為臍帶繞頸，媽媽發現胎兒的心跳不正常，緊急掛急診然後胎兒卻因為生命危急在ICU住了一週，還好及時搶救，她說非常感謝女兒來到這個世界。

後來母女一起來看電影，母親表示「剛好也是女兒護理師上任第一天。」阿信說，那刻全場都差點哭出來：「你會發現，生命裡最平凡的故事，往往最不平凡。」

問到最想邀誰看這部電影？阿信點名「瑪莎」，表示「這傢伙高中說永遠不會結婚、不會生小孩，結果他最早交女友、結婚、還一次生雙胞胎。這就是人生的『意外』啊！」

