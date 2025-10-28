陳凱倫抗癌重生出新書！天王劉德華寫序力挺「揭33年情誼」

陳凱倫今舉辦新書發表會。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘主持人陳凱倫過去罹患扁桃腺癌，歷經2年積極抗癌，如今癌後重生，今（28）日舉辦新書《陳凱倫•站在方舟上唱生命之歌》發表會，記錄了自己四度重生的旅程，更邀請到香港天王劉德華撰寫205字的推薦序。

劉德華（右）、郭富城（左）和陳凱倫合影。（陳凱倫影視工作室提供）

陳凱倫與劉德華結緣於33年前的《偶像雜誌》，連續6年舉辦「十大偶像頒獎典禮」，劉德華年年入選，陳凱倫說劉德華從不對工作人員發脾氣，多年來一樣真誠、溫柔。他回憶最深的一次訪問是早上10點的約訪，劉德華前一晚拍戲到深夜，仍準時素顏出現，「（劉德華）沒有架子、沒有距離，那就是他最動人的地方。」去年陳凱倫坐在小巨蛋觀賞劉德華演唱會，心中湧現強烈感動，「他站在台上發光，我坐在台下發願，要用文字唱出生命的歌」。

陳凱倫與劉德華33年前的合影。（陳凱倫影視工作室提供）

劉德華在序中寫道：「愛自己，愛別人，是傻瓜，又何妨。人在成長過程中，常常會遇上無情的病魔，被打擊、陷入黑暗的谷底。此時傻瓜化成一道光，讓人再看到生命的明亮。」

陳凱倫形容自己跟和劉德華一樣，都是為夢努力的傻子，「他曾說過：『如果你覺得我傻，是因為你還沒懂我的堅持。』而我這種傻，是選擇溫柔的堅強。」

