阿信深夜真心直播1.8萬人搶聽 嘆人生犧牲多突喊：不然把錢都捐掉

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信昨（26日）晚忙完演唱會，深夜「加班」開直播，吸引1.8萬人上線搶聽，他感謝所有喜歡五月天的朋友陪他們走過25年風風雨雨的日子，但也充滿感嘆提到，自己的人生中犧牲滿多東西。

阿信開直播談心事，感嘆人生中犧牲很多東西。（翻攝自IG）

阿信談到：「在這個人生之中，我犧牲了滿多的啦，那當然也有些人說，阿信你本來就應該犧牲啊，你賺那麼多錢，你犧牲一點算什麼？也是啊，對啊，然後要不然錢我都捐掉好了。」聽得出他的無奈。

另外阿信也提到：「在我身邊，有時候看臉書，就是我發現那個我同學開同學會，大家聊得好開心，然後我也沒去。然後我爸我媽我也沒有很常陪，然後身邊的工作人員有時他們發生了很多人生大大小小事我也沒辦法去陪伴他們，我一回家，然後真正閒下來的時候，我所有朋友都睡了，也許其實我最好的朋友就是你們，謝謝你們成為我的朋友，謝謝你們和我一起聊天到現在。」

阿信直播有感性、有幽默，他也主動提到為什麼開直播一定要開濾鏡，笑說：「因為林北年紀大了！不開濾鏡不行。」

