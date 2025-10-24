51歲女星乳癌惡化！病情急轉至4期進行第8次化療 最怕被問「還要多久」

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港女星吳忻熹去年驚傳乳癌復發，癌細胞已擴散至淋巴，雖經治療仍在今年3月惡化至第4期，她日前迎來51歲生日之喜，她形容這是「重生」的新起點，並分享抗癌點滴透露已進行到第8次化療，但最怕被問「還要多久時間？」令人心疼不已。

吳忻熹癌症惡化至四期度過51歲生日，最怕被問還要多久時間。（組合照，翻攝自IG）

面對病情變化，吳忻熹表示只能「一步一步走...」醫師會依照狀況不斷嘗試不同藥劑，「接下來呢？然後呢？」她感嘆這是每次治療心中的疑問。對於朋友頻頻詢問療程長短，吳忻熹忍不住喊話「不要再問這個問題了吧！真的不想再答！」強調自己只想專心對抗病魔，珍惜每一天能生活如常的時光。

請繼續往下閱讀...

儘管歷經漫長療程，吳忻熹依舊正面迎戰病魔，她透露經醫師調整後，癌指數已回歸正常，化療次數也從每週1次改為每3週1次，此舉讓她重新燃起希望，更開心許下心願「希望能與癌共存、堅持信念，終有一天完全治癒。」此外，她也為自己準備一份「重生」的生日禮物，即是籌備多年夢想的首支歌曲《重生》MV，「想不到51歲還可以實現夢想，感恩！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法