娛樂 最新消息

小布家人生意失敗破產！急找乾爹包養「人生從此變偶像劇」

小布靠乾爹幫助，讓家人搬進新家、妹妹能補習。（小布提供）小布靠乾爹幫助，讓家人搬進新家、妹妹能補習。（小布提供）

〔記者侯家瑜／專訪〕甜心寶貝「小布」透過包養網站Sugarbook找到理想乾爹，她日前接受本報專訪笑說：「人生真的像偶像劇一樣。」當初家裡做生意失敗，妹妹還在唸高中，經濟壓力讓她不得不尋找支撐，「朋友推薦我試試，一開始只是想找人聊天、紓壓，沒想到用了兩三個月就遇到現在的爹地。」

第一次見面，小布永遠忘不了那幕戲劇般的畫面，「當時有個怪阿伯偷拍我，我嚇得不知道怎麼辦，爹地立刻站在我前面，幫我擋住鏡頭，大聲喝止對方。」她笑說，那一瞬間就被保護的感覺打動，「他不只是外表帥，舉止也很紳士，是我理想型中的理想型。」

小布找到理想乾爹，形容對方像是像偶像劇男主角。（小布提供）小布找到理想乾爹，形容對方像是像偶像劇男主角。（小布提供）

小布透露，乾爹知道她每月要繳房租、還家裡債務，常主動關心：「錢夠用嗎？」接著直接轉帳給她，「他不是炫富，而是貼心、細膩，會注意我的需要。」在乾爹幫助下，小布讓家人搬到更好的住處，妹妹也順利補習，「爹地說他愛我，也會一起愛我的家人，讓他們感受到他的溫度。」

小布進入包養關係後，生活品質明顯變得優越。（小布提供）小布進入包養關係後，生活品質明顯變得優越。（小布提供）

談到收入來源，小布表示目前以乾爹為主，也有兼差，「不會像以前那麼辛苦了。過去每天打好幾份工，現在能喘口氣，還能進修自己。」

面對外界質疑包養關係存在年齡代溝，她直言完全沒有問題：「我一直喜歡成熟、有想法的人。爹地不只給我金錢，更帶我學習怎麼做人、怎麼理財、怎麼成長。」她形容兩人心靈契合，雖未明確定義關係，但彼此理解、互相喜歡，所以她感到很踏實。

小布形容爹地貼心程度不輸其他人的男友。（小布提供）小布形容爹地貼心程度不輸其他人的男友。（小布提供）

給想嘗試成為甜心寶貝的新手建議？小布語重心長地說：「一定要有界線和底線，不要為了錢妥協自己。若對方讓你強人所難，一定要敢說不。包養不是單方面的付出與索取，而是要有互相尊重、彼此理解的關係，這樣才不會讓自己受傷。」

