（影）黃少祺當兵慘被盯上 半夜徒手摳尿垢1個月：味道洗不掉

黃少祺（左起）、丁國琳、陳妍安、亮哲出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、亮哲、丁國琳、陳妍安今（22日）出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。由於近來爆發第三波藝人閃兵風暴，眾人聊起當年服役經歷笑料不斷，也對年輕藝人閃兵話題發表看法。

黃少祺坦言，當兵前當然也會怕。（記者陳奕全攝）

黃少祺坦言，當兵前當然也會怕，因為聽過很多學長霸凌學弟的案例，他笑說：「我有用方法，因為看過同學的扁平足，我看我的腳也很平，體檢時我就說我的腳是平的可以不當嗎？當場被打槍驗退。」他回憶當兵生活相當嚴苛，打趣說進部隊、看到營區的大門關起來，就有一種「天啊！我的世界沒了」的感覺。

黃少祺入伍第一天就被快退伍的學長盯上，被命令用硬幣刷廁所。（記者陳奕全攝）

黃少祺分享，他入伍第一天就被快退伍的學長盯上，9點睡覺、9點半就被叫起來，被命令用硬幣刷廁所的尿垢、屎垢，一刷就是一個多月，甚至還被罵死菜鳥，「連洗廁所都要洗一個月，還被要求用硬幣刮牆壁上的污垢，也沒給我肥皂，就一直弄到早上，有些硬幣用不掉，要用指甲去摳，我的手是洗不乾淨的，還是會有一種味道」，自嘲：「所以我的爪功很厲害！」雖然辛苦，但他仍認為這段歲月是寶貴人生訓練，「當兵讓我學會面對現實、學會低頭。很多事不是靠硬撐，而是靠韌性撐過去」。

亮哲則用幽默方式回憶自己的軍旅。（記者陳奕全攝）

亮哲則用幽默方式回憶自己的軍旅，「我當了一年多的傳令兵，沒撿過肥皂啦」，逗得全場大笑。他表示，當兵過程認識各式各樣的人，學會紀律與團隊合作，「雖然辛苦，但真的很好玩，有些同梯現在還會聯絡，彼此像兄弟一樣」。他也提到，當年主持《冒險王》時因當兵工作中斷，痞客邦人氣一度從上千個讚掉到五、六十個讚，也反映部分藝人擔心服兵役會影響事業。

丁國琳則以家庭觀點評論，並透露父親是黃埔軍校後期學員。（記者陳奕全攝）

丁國琳則以家庭觀點評論，「台灣當兵是應盡的義務，像韓國有藝人怕當兵回來就不紅，想辦法延兵役，但這種想法有錯嗎？我覺得沒有誰對誰錯，大家都有自己的想法，但還是要盡該盡的義務」。她也分享父親是黃埔軍校後期學員，雖然希望孩子念軍校，但都沒人聽話。

