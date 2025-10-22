自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）黃少祺當兵慘被盯上 半夜徒手摳尿垢1個月：味道洗不掉

黃少祺（左起）、丁國琳、陳妍安、亮哲出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。（記者陳奕全攝）黃少祺（左起）、丁國琳、陳妍安、亮哲出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺、亮哲、丁國琳、陳妍安今（22日）出席三立八點檔《百味人生》新卡司公布記者會。由於近來爆發第三波藝人閃兵風暴，眾人聊起當年服役經歷笑料不斷，也對年輕藝人閃兵話題發表看法。

黃少祺坦言，當兵前當然也會怕。（記者陳奕全攝）黃少祺坦言，當兵前當然也會怕。（記者陳奕全攝）

黃少祺坦言，當兵前當然也會怕，因為聽過很多學長霸凌學弟的案例，他笑說：「我有用方法，因為看過同學的扁平足，我看我的腳也很平，體檢時我就說我的腳是平的可以不當嗎？當場被打槍驗退。」他回憶當兵生活相當嚴苛，打趣說進部隊、看到營區的大門關起來，就有一種「天啊！我的世界沒了」的感覺。

黃少祺入伍第一天就被快退伍的學長盯上，被命令用硬幣刷廁所。（記者陳奕全攝）黃少祺入伍第一天就被快退伍的學長盯上，被命令用硬幣刷廁所。（記者陳奕全攝）

黃少祺分享，他入伍第一天就被快退伍的學長盯上，9點睡覺、9點半就被叫起來，被命令用硬幣刷廁所的尿垢、屎垢，一刷就是一個多月，甚至還被罵死菜鳥，「連洗廁所都要洗一個月，還被要求用硬幣刮牆壁上的污垢，也沒給我肥皂，就一直弄到早上，有些硬幣用不掉，要用指甲去摳，我的手是洗不乾淨的，還是會有一種味道」，自嘲：「所以我的爪功很厲害！」雖然辛苦，但他仍認為這段歲月是寶貴人生訓練，「當兵讓我學會面對現實、學會低頭。很多事不是靠硬撐，而是靠韌性撐過去」。

亮哲則用幽默方式回憶自己的軍旅。（記者陳奕全攝）亮哲則用幽默方式回憶自己的軍旅。（記者陳奕全攝）

亮哲則用幽默方式回憶自己的軍旅，「我當了一年多的傳令兵，沒撿過肥皂啦」，逗得全場大笑。他表示，當兵過程認識各式各樣的人，學會紀律與團隊合作，「雖然辛苦，但真的很好玩，有些同梯現在還會聯絡，彼此像兄弟一樣」。他也提到，當年主持《冒險王》時因當兵工作中斷，痞客邦人氣一度從上千個讚掉到五、六十個讚，也反映部分藝人擔心服兵役會影響事業。

丁國琳則以家庭觀點評論，並透露父親是黃埔軍校後期學員。（記者陳奕全攝）丁國琳則以家庭觀點評論，並透露父親是黃埔軍校後期學員。（記者陳奕全攝）

丁國琳則以家庭觀點評論，「台灣當兵是應盡的義務，像韓國有藝人怕當兵回來就不紅，想辦法延兵役，但這種想法有錯嗎？我覺得沒有誰對誰錯，大家都有自己的想法，但還是要盡該盡的義務」。她也分享父親是黃埔軍校後期學員，雖然希望孩子念軍校，但都沒人聽話。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中