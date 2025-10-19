自由電子報
娛樂 最新消息

蔡康永感性喊話小S「我的任務是你」 動人合照是「他」拍的：常被自己嚇醒

〔記者陳慧玲／台北報導〕小S今年2月初歷經姊姊大S驟逝傷痛，心碎無法工作，沉寂8個多月，終於在前晚（17日）重新登上金鐘獎頒獎舞台，並與派翠克一起以《小姐不熙娣》風光贏得綜藝節目主持人獎，她和昔日搭檔蔡康永頒獎時的互動，感動很多觀眾，也逗笑大家。今天蔡康永感性提到：「這次，我的任務不是頒獎，我的任務，是你。」再次感動無數網友。

蔡康永（右）感性談到，這次出席金鐘的任務不是頒獎，而是小S。（翻攝自IG）蔡康永（右）感性談到，這次出席金鐘的任務不是頒獎，而是小S。（翻攝自IG）

這幾天小S和蔡康永釋出好幾張動人合照，很多都是出自「小胖老師」袁惟仁兒子袁義的鏡頭，今天袁義也分享接下任務要幫小S和蔡康永拍照的心情，23歲的袁義提到：「金鐘獎花了六十年走到今天，我的身體卻只花了一個月像六十歲。」巧妙形容自己承受的莫大壓力。

袁義談到：「謝謝金鐘60讓我們又看見S姐的笑容，那絕對是我當天最寶貝的事了。」他也透露：「大概是一個月前，入圍後收到S姐跟康永哥要拍合體的照片，就從那天起，我每天都只睡三四個小時就會被自己嚇醒。」另外袁義也提到：「因為今年對大家來說都意義非凡，距離上次S姐拿獎已經是20年前，當時三歲的我絕對不知道20年後可以跟那麼棒的團隊一起工作。」

蔡康永感性喊話小S「我的任務是你」 動人合照是「他」拍的：常被自己嚇醒袁義（中）很開心可以得到小S（左）和派翠克的信任。（翻攝自IG）
☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

看到小S和蔡康永合照不斷被網友轉發，袁義用心拍照的辛苦也值得了，他談到：「這次100%的壓力都是我自己給的，很感謝身邊所有的團隊如此信任我，從來沒有給我任何壓力或是質疑我一句話。」

點圖放大header
點圖放大body
