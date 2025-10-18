自由電子報
娛樂 最新消息

小S奪金鐘 女兒Elly、Lily開心：為妳驕傲

第60屆節目類金鐘獎綜藝節目主持人獎；小S（左）、派翠克。（記者胡舜翔攝）第60屆節目類金鐘獎綜藝節目主持人獎；小S（左）、派翠克。（記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今年初女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎過世，之後S家人全都悲痛不已，妹妹「小S」徐熙娣更宣布全面停工。昨（17）日小S現身金鐘獎頒獎典禮，與老搭檔蔡康永同台頒獎，坦承大S走後直到現在心裡仍然覺得「空空的」。沒想到，小S和搭檔「派翠克」柳柏丞奪下第60屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，她在台上興奮不已，女兒Elly、Lily也在社群平台發文，表示：為妳驕傲。

第60屆節目類金鐘獎綜藝節目主持人獎；小S（左）、派翠克。（三立提供）第60屆節目類金鐘獎綜藝節目主持人獎；小S（左）、派翠克。（三立提供）

小S與派翠克主持的《小姐不熙娣》奪下第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，這也是她相隔20年後再度拿下這座獎。面對大S過世帶來的巨大悲傷，小S特別在得獎時說，這個獎她不會獻給大S，她要獻給S媽，因為S媽說她心裡有個很大的洞，如果小S得獎，她內心裡的或許會填滿一點一席話說得台下眾星頻頻拭淚。

小S在頒獎典禮舞台上又哭又笑，讓人感到生命的奇妙與無窮活力，更有人說在小S的身上看到大S的靈魂。小S的兩個女兒「Elly」許曦文在限時動態轉發小S身穿金鐘禮服的照片，寫下「So proud of you！！！（為妳驕傲）」；二女兒「Lily」許韶恩則表示「So proud, the best mama.（很驕傲，最棒的媽咪）」。

小S女兒Elly、Lily也在社群平台發文，表示：為妳驕傲。（本報合成圖，翻攝自IG）小S女兒Elly、Lily也在社群平台發文，表示：為妳驕傲。（本報合成圖，翻攝自IG）

