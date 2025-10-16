子瑜辣爆！TWICE登台性感開唱「內衣爆乳裝」炸裂全場

子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE登上2025年維多利亞的秘密時尚秀掀起轟動，其中台灣籍成員子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象，火辣造型瞬間成為全場焦點，影片曝光更讓粉絲們瘋喊「這根本性感女神降臨！」、「子瑜辣到沒極限！」現場氣氛隨之炸裂，網路討論度持續飆高。

子瑜（前排左起）、娜璉、MOMO及志效同台飆唱。（翻攝自YouTube）

維密秀自2019年停辦後今年再度回歸，此次邀來TWICE 4位成員志效、子瑜、娜璉、MOMO擔綱表演嘉賓成為最大亮點，4人在紅毯上各展風格；志效以黑色緊身連身褲強調曲線，娜璉以短版外套配內衣露出腰線，MOMO選穿挖空連身裝性感登場，子瑜則在舞台造型一轉，粉紫爆乳裝瞬間奪目，全場尖叫聲不斷，展現與以往清純形象截然不同的成熟魅力。

MOMO（左）、志效不遑多讓，展露傲人性感身材。（翻攝自YouTube）

不僅如此，子瑜、志效、娜璉、MOMO更演唱《THIS IS FOR》、《Strategy》2首神曲，子瑜更全英文受訪表示「我想這很驚訝！維密大秀十分之名，而且很多女性相當喜愛，我們也是，我們很開心也非常榮幸，很感謝邀請，享受大秀是很特別的感受，特別是女性的力量與美麗。」

子瑜（左）、娜璉（右）火辣站上維密秀舞台。（翻攝自YouTube）

此段表演片段流出後，粉絲們也湧入留言區「子瑜長大了！」、「性感又不失優雅」、「這畫面直接封神。」不少時尚圈人士也盛讚TWICE此次演出是「維密復活最大亮點」，更有外媒形容子瑜是「東方維密女神」代表，象徵亞洲偶像時尚力正式站上世界伸展台。

