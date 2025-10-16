自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

子瑜辣爆！TWICE登台性感開唱「內衣爆乳裝」炸裂全場

子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象。（組合照，翻攝自YouTube）子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象。（組合照，翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓人氣女團TWICE登上2025年維多利亞的秘密時尚秀掀起轟動，其中台灣籍成員子瑜以一襲粉紫色低胸背心亮相，內衣外露的設計大膽突破形象，火辣造型瞬間成為全場焦點，影片曝光更讓粉絲們瘋喊「這根本性感女神降臨！」、「子瑜辣到沒極限！」現場氣氛隨之炸裂，網路討論度持續飆高。

子瑜（前排左起）、娜璉、MOMO及志效同台飆唱。（翻攝自YouTube）子瑜（前排左起）、娜璉、MOMO及志效同台飆唱。（翻攝自YouTube）

維密秀自2019年停辦後今年再度回歸，此次邀來TWICE 4位成員志效、子瑜、娜璉、MOMO擔綱表演嘉賓成為最大亮點，4人在紅毯上各展風格；志效以黑色緊身連身褲強調曲線，娜璉以短版外套配內衣露出腰線，MOMO選穿挖空連身裝性感登場，子瑜則在舞台造型一轉，粉紫爆乳裝瞬間奪目，全場尖叫聲不斷，展現與以往清純形象截然不同的成熟魅力。

MOMO（左）、志效不遑多讓，展露傲人性感身材。（翻攝自YouTube）MOMO（左）、志效不遑多讓，展露傲人性感身材。（翻攝自YouTube）

不僅如此，子瑜、志效、娜璉、MOMO更演唱《THIS IS FOR》、《Strategy》2首神曲，子瑜更全英文受訪表示「我想這很驚訝！維密大秀十分之名，而且很多女性相當喜愛，我們也是，我們很開心也非常榮幸，很感謝邀請，享受大秀是很特別的感受，特別是女性的力量與美麗。」

子瑜（左）、娜璉（右）火辣站上維密秀舞台。（翻攝自YouTube）子瑜（左）、娜璉（右）火辣站上維密秀舞台。（翻攝自YouTube）

此段表演片段流出後，粉絲們也湧入留言區「子瑜長大了！」、「性感又不失優雅」、「這畫面直接封神。」不少時尚圈人士也盛讚TWICE此次演出是「維密復活最大亮點」，更有外媒形容子瑜是「東方維密女神」代表，象徵亞洲偶像時尚力正式站上世界伸展台。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中