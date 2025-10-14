自由電子報
娛樂 最新消息

（影）基隆女通緝犯超兇 拿拖鞋狂巴阿北遭狠踹

基隆發生公車互毆事件，女子（左）撿起拖鞋毆打老翁。（翻攝自黑色豪門企業）基隆發生公車互毆事件，女子（左）撿起拖鞋毆打老翁。（翻攝自黑色豪門企業）

〔娛樂頻道／綜合報導〕又發生博愛座全武行事件，基隆市區一輛公車日前發生乘客互毆糾紛，一名女子與老翁疑似因產生口角，衍生成互毆狀況，畫面在網路瘋傳，許多網友忍不住虧女子狂巴老翁的方式超像打蟑螂，就算拖鞋掉了好幾次還是不斷撿起來，其中一名網友截圖技術巧妙，讓人感覺女子打到一半拿起拖鞋嗅聞。另一方面老翁也深藏不露，雖然拖鞋啪啪狂打，老翁仍從從容容、游刃有餘的狠踹女子。

從影片看起來，女子和老翁爆發口角後，司機認為已影響同車乘客，直接停車要求兩人閉嘴不要吵架，如果還要繼續吵，就下車去吵。怎料女子突然情緒失控，激動不肯下車，還直接抄起腳上的拖鞋往坐在博愛座上的老翁發動攻擊，中間拖鞋數度掉落，女子多次彎腰撿起。

基隆公車發生互毆事件，挨打老翁狠踹女子反擊。（翻攝自黑色豪門企業）基隆公車發生互毆事件，挨打老翁狠踹女子反擊。（翻攝自黑色豪門企業）

老翁也是個不肯認輸的狠角色，由於受到言語辱罵又遭到拖鞋攻擊，老翁憤怒難忍，突然來個天殘腳，狠狠踹在女子身上。車上乘客受不了兩人在車上互毆，紛紛斥責「要打下車打」，之後女子撿起拖鞋離開，沒想到可能不小心拿到老翁的鞋子，於是折返想把自己的拖鞋要回來，被老翁認為二度挑釁，最終老翁踹了女子4腳還不忘用手中的礦泉水瓶反擊。

事後兩人均未報警，但警方經調查後赫然發現該女竟然是名曾犯下竊盜罪的通緝犯，目前正在全力追查下落。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

【影片來源：Threads @cryllg】

在 Threads 查看
