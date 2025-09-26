秋分後「迎寒露」陽收陰盛…12生肖「布局2026」運勢一次看
伴隨深秋將至，雖然「陽氣漸收、陰氣漸盛」，但若能利用這段時間收斂心性、調整腳步，也能收得平安，藏得智慧！（達志影像）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「秋分」過後即將迎來「寒露」節氣，天氣轉涼、露水漸寒，命理專家菲菲老師表示，秋季在五行中屬金，「寒露象微金氣漸盡、水氣初生的節點。」伴隨深秋將至，「陽氣漸收、陰氣漸盛」，菲菲老師提醒12生肖的朋友們，尤其在
進入深秋後，「五行流轉之間，金能量會趨於收斂，水之智慧開始萌芽；木氣沉潛，火氣漸退。」菲菲老師進一步解釋節氣與五行的關係，「這正是大自然在提醒人們學會收、藏、靜、養，為下一階段的人生成長與新機會聚合福澤。」在命運上，也象徵著收斂心性、調整腳步的關鍵期。此時若能穩住節奏、安養心志，往往能為接下來的日子孕養福分。
菲菲老師以「秋收以養精，冬藏以待時。」這句俗諺舉例，「收斂，是為了更好的綻放，並為冬藏與來年的啟動鋪路，」就像季節在提醒我們：應先修整當下的心與事，來年的計畫與希望，才有更紮實的力量去發芽。
「心有定力，事自順遂」，趁著寒露來臨前，收得平安，藏得智慧，靜養之後，必能迎來豐盈新局。
鼠屬水，逢寒露金氣，金水相生，利於靈活應變與智慧運用。本月人脈運強，適合參與聚會或合作，容易因一句話開出新局。
．宜：貴人提攜，利於合作拓展。
．忌：口舌爭執，避免因小失大。
．幸運秘法：遇到合作或幫助時，先說一句感謝，能加速好運靠近。
⸻
牛屬土，寒露金氣收斂，金能生水而制衡土，腳踏實地，收穫慢慢顯現。家庭氛圍增溫，與家人共享時光，能讓心安定，也帶來更多支持。
．宜：專注本業，穩健經營可得收穫。
．忌：理財投機，慎防小財耗損。
．幸運秘法：每天睡前記錄一件今天的收穫，讓財富能量持續延展。
⸻
虎屬木，木逢金氣，易感到壓制；唯有沉著應對，方能化壓力為突破。健康運需留意，特別是筋骨或運動過度，要懂得調整強度。
．宜：展現實力，推動新計畫有望突破。
．忌：急躁行事，避免判斷失誤。
．幸運秘法：行動前深呼吸三次，讓心定下來，好事更容易成。
⸻
兔屬木，木逢金氣，易受克制；唯有情感溫和，方能轉壓力為助力。財運有轉機，小財入手機會多，適合小額規劃而非大膽冒進。
．宜：修心養性，多與家人互動得溫暖。
．忌：心浮氣躁，恐有小人暗中挑撥。
．幸運秘法：抽空和家人吃一頓飯或聊聊天，幸福感會轉成助力。
⸻
龍屬土，土得金氣收斂，反而能更聚焦，利於沉澱規劃。情感互動回暖，伴侶或親密關係中容易得到理解與支持。
．宜：事業進展順遂，適合訂定長遠規劃。
．忌：過度承擔，留意健康勞累。
．幸運秘法：寫下三個未來夢想方向，讓心更聚焦。
⸻
蛇屬火，火逢金氣，宜收斂鋒芒，用冷靜思考面對，才能把挑戰化為收穫。職場運走高，容易被注意到能力，適合爭取一個新機會或表現。
．宜：財運回升，投資理財可小試。
．忌：感情爭執，避免冷戰與誤解。
．幸運秘法：每天整理一次錢包或支付 APP，讓財氣更集中。
⸻
馬屬火，逢寒露金氣，若能收斂躁動，火勢反能助金化財，轉為可用資源。家庭運順遂，花心思在家務或長輩互動，會有意外的收穫感。
．宜：加強聯繫，合作中容易打開新機會。
．忌：過度操勞，注意飲食作息。
．幸運秘法：主動安排一次簡單的對話，就能引出意想不到的助力。
⸻
羊屬土，金氣臨土，提醒你以定力落實，穩健生發，能慢慢看到實際成效。財務漸有回收，之前投入的心力開始見到小成果，宜持續經營。
．宜：適合整理計畫，逐步落實可見成果。
．忌：猶豫不決，錯失良機。
．幸運秘法：每天完成一件拖延的小事，打開更多新進展。
⸻
猴屬金，正值金氣旺時，逢寒露尤得勢，適合深化知識、拓展專業。感情桃花活絡，單身者有機會遇見有趣對象，已有伴侶者則互動更佳。
．宜：靈感活絡，學以致用可助未來。
．忌：分心太多，避免心力分散。
．幸運秘法：隨手整理思路，將靈感化為行動，就能穩步創造成果。
⸻
雞屬金，本與寒露金氣相應，技術更易被看見，搭配圓融人際，實力能發揮得更成功。健康運轉強，適合養生調理，規律飲食與作息會帶來好氣色。
．宜：表現專業，工作易得上司肯定。
．忌：固執己見，需防人際摩擦。
．幸運秘法：工作前花1分鐘整理衣著，第一印象會為你加分。
⸻
狗屬土，土逢金氣，得以更穩定，利於修復關係與重建和諧。工作上小突破多，特別適合完成未竟的事務，會得到滿意結果。
．宜：感情溫和，適合修復關係。
．忌：財務鬆散，留意不必要的花費。
．幸運秘法：傳一句關心或感謝的訊息，修復的契機就會展開。
⸻
豬屬水，得金氣相生，正宜養精蓄力，讓自己保持元氣。財運逐步回升，正財偏財皆有小驚喜，宜穩定守成不必急進。
．宜：穩定前行，適合低調累積實力。
．忌：拖延怠惰，恐延誤時機。
．幸運秘法：每天早睡半小時，精氣神恢復就是最佳資本。
菲菲老師提醒12生肖的朋友們，若想提早布局2026（丙午）年運勢，進入寒露前這段時間是重要關鍵！（菲菲老師提供）
【菲菲老師 專家小檔案】
．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問
☆民俗說法僅供參考☆
