秋分後「迎寒露」陽收陰盛…12生肖「布局2026」運勢一次看

〔娛樂頻道／綜合報導〕「秋分」過後即將迎來「寒露」節氣，天氣轉涼、露水漸寒，命理專家菲菲老師表示，秋季在五行中屬金，「寒露象微金氣漸盡、水氣初生的節點。」伴隨深秋將至，「陽氣漸收、陰氣漸盛」，菲菲老師提醒12生肖的朋友們，尤其在 節氣進入寒露後，金之能量會趨於收斂，水之智慧開始萌芽，若想提早布局2026（丙午）年，這段時間是重要關鍵！

進入深秋後，「五行流轉之間，金能量會趨於收斂，水之智慧開始萌芽；木氣沉潛，火氣漸退。」菲菲老師進一步解釋節氣與五行的關係，「這正是大自然在提醒人們學會收、藏、靜、養，為下一階段的人生成長與新機會聚合福澤。」在命運上，也象徵著收斂心性、調整腳步的關鍵期。此時若能穩住節奏、安養心志，往往能為接下來的日子孕養福分。

菲菲老師以「秋收以養精，冬藏以待時。」這句俗諺舉例，「收斂，是為了更好的綻放，並為冬藏與來年的啟動鋪路，」就像季節在提醒我們：應先修整當下的心與事，來年的計畫與希望，才有更紮實的力量去發芽。

「心有定力，事自順遂」，趁著寒露來臨前，收得平安，藏得智慧，靜養之後，必能迎來豐盈新局。

◆鼠（屬水）➤貴人相助 合作突破契機。

鼠屬水，逢寒露金氣，金水相生，利於靈活應變與智慧運用。本月人脈運強，適合參與聚會或合作，容易因一句話開出新局。

．宜：貴人提攜，利於合作拓展。

．忌：口舌爭執，避免因小失大。

．幸運秘法：遇到合作或幫助時，先說一句感謝，能加速好運靠近。

⸻

◆牛（屬土）➤穩健經營，財運厚積成福。

牛屬土，寒露金氣收斂，金能生水而制衡土，腳踏實地，收穫慢慢顯現。家庭氛圍增溫，與家人共享時光，能讓心安定，也帶來更多支持。

．宜：專注本業，穩健經營可得收穫。

．忌：理財投機，慎防小財耗損。

．幸運秘法：每天睡前記錄一件今天的收穫，讓財富能量持續延展。

⸻

◆虎（屬木）➤沉著出手，突破就在眼前。

虎屬木，木逢金氣，易感到壓制；唯有沉著應對，方能化壓力為突破。健康運需留意，特別是筋骨或運動過度，要懂得調整強度。

．宜：展現實力，推動新計畫有望突破。

．忌：急躁行事，避免判斷失誤。

．幸運秘法：行動前深呼吸三次，讓心定下來，好事更容易成。

⸻

◆兔（屬木）➤情感安穩，好運隨之而來。

兔屬木，木逢金氣，易受克制；唯有情感溫和，方能轉壓力為助力。財運有轉機，小財入手機會多，適合小額規劃而非大膽冒進。

．宜：修心養性，多與家人互動得溫暖。

．忌：心浮氣躁，恐有小人暗中挑撥。

．幸運秘法：抽空和家人吃一頓飯或聊聊天，幸福感會轉成助力。

⸻

◆龍（屬土）➤規劃長遠，事業穩步開展。

龍屬土，土得金氣收斂，反而能更聚焦，利於沉澱規劃。情感互動回暖，伴侶或親密關係中容易得到理解與支持。

．宜：事業進展順遂，適合訂定長遠規劃。

．忌：過度承擔，留意健康勞累。

．幸運秘法：寫下三個未來夢想方向，讓心更聚焦。

⸻

◆蛇（屬火）➤理性掌握，財運回流新起點。

蛇屬火，火逢金氣，宜收斂鋒芒，用冷靜思考面對，才能把挑戰化為收穫。職場運走高，容易被注意到能力，適合爭取一個新機會或表現。

．宜：財運回升，投資理財可小試。

．忌：感情爭執，避免冷戰與誤解。

．幸運秘法：每天整理一次錢包或支付 APP，讓財氣更集中。

⸻

◆馬（屬火）➤火煉成金，資源隨勢而來。

馬屬火，逢寒露金氣，若能收斂躁動，火勢反能助金化財，轉為可用資源。家庭運順遂，花心思在家務或長輩互動，會有意外的收穫感。

．宜：加強聯繫，合作中容易打開新機會。

．忌：過度操勞，注意飲食作息。

．幸運秘法：主動安排一次簡單的對話，就能引出意想不到的助力。

⸻

◆羊（屬土）➤下定決心，成果逐步顯現。

羊屬土，金氣臨土，提醒你以定力落實，穩健生發，能慢慢看到實際成效。財務漸有回收，之前投入的心力開始見到小成果，宜持續經營。

．宜：適合整理計畫，逐步落實可見成果。

．忌：猶豫不決，錯失良機。

．幸運秘法：每天完成一件拖延的小事，打開更多新進展。

⸻

◆猴（屬金）➤才智活躍，積累化為長遠實力。

猴屬金，正值金氣旺時，逢寒露尤得勢，適合深化知識、拓展專業。感情桃花活絡，單身者有機會遇見有趣對象，已有伴侶者則互動更佳。

．宜：靈感活絡，學以致用可助未來。

．忌：分心太多，避免心力分散。

．幸運秘法：隨手整理思路，將靈感化為行動，就能穩步創造成果。

⸻

◆雞（屬金）➤專業被見，態度圓融加分。

雞屬金，本與寒露金氣相應，技術更易被看見，搭配圓融人際，實力能發揮得更成功。健康運轉強，適合養生調理，規律飲食與作息會帶來好氣色。

．宜：表現專業，工作易得上司肯定。

．忌：固執己見，需防人際摩擦。

．幸運秘法：工作前花1分鐘整理衣著，第一印象會為你加分。

⸻

◆狗（屬土）➤感情回暖，緣分重建和諧。

狗屬土，土逢金氣，得以更穩定，利於修復關係與重建和諧。工作上小突破多，特別適合完成未竟的事務，會得到滿意結果。

．宜：感情溫和，適合修復關係。

．忌：財務鬆散，留意不必要的花費。

．幸運秘法：傳一句關心或感謝的訊息，修復的契機就會展開。

⸻

◆豬（屬水）➤養護能量，璀璨未來自然順勢展開。

豬屬水，得金氣相生，正宜養精蓄力，讓自己保持元氣。財運逐步回升，正財偏財皆有小驚喜，宜穩定守成不必急進。

．宜：穩定前行，適合低調累積實力。

．忌：拖延怠惰，恐延誤時機。

．幸運秘法：每天早睡半小時，精氣神恢復就是最佳資本。

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡

．命運好好玩FB：看這裡





