娛樂 最新消息

印證剖肚于朦朧傳言？范世錡開唱突「看上空摸肚」 網：背脊發涼

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧曾出演《三生三世十里桃花》、《臨江仙》等多部熱播劇圈粉無數，不料11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。工作室當日晚間證實死亡消息，並寫下「警方已排除刑事嫌疑」，隨後更表示于朦朧是飲酒不慎墜樓，短短12小時便草草結案，引發粉絲不滿，懷疑死因不單純。面對死亡疑雲，網上紛紛流傳各種陰謀，除了多則疑似虐殺影音與過往遭暴力的圖片，更傳出于朦朧是參加遭「淺規則」的聚會，且體內疑似有一枚「紅色USB」，存有娛樂圈洗錢證據，才因此遭遇不測。

中國歌手范世錡（右）被傳出是疑似虐殺于朦朧（左）的共犯。（翻攝自微博）中國歌手范世錡（右）被傳出是疑似虐殺于朦朧（左）的共犯。（翻攝自微博）

其中被網友揪出疑似參與于朦朧死前聚會名單之一的歌手范世錡，除了在網友拼湊的影音中疑似喊出「把東西吐出來，快點啊，胡海洋，打暈了刨」的聲音，還為了肚中的紅色USB，不惜與身旁的人打暈于朦朧，甚至網傳于朦朧還因此遭私人醫生「剖肚」。

遭受懷疑的范世錡疑似不受影響，在于朦朧死後兩日如期舉行演唱會。然而令人毛骨悚然的是，他在演唱會即將結尾時，將原本紮在褲子裡的衣服撩出來露出肚皮，看向上空，並用手搓揉肚子。范世錡此舉動疑似印證了先前流出的傳言，讓不少中國網友紛紛表示：「細極思恐」、「出賣朋友換自己的前途，噁心」、相當噁心、背脊發涼」。

☆飲酒過量，有害健康☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

點圖放大header
點圖放大body

