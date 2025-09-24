花蓮光復淹水奪走14命 韓籍女神李雅英心痛發聲

李雅英發文祈禱花蓮光復鄉災情早日平息。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23）日下午溢堤，瞬間爆發大水患，大量泥水狂灌市區，截至今晨已奪走14條人命、18人受傷，災情慘重。對此，來台發展2年的韓籍啦啦隊女神李雅英也心痛發聲。

看到才剛去過的花蓮光復鄉災情慘重，李雅英心情相當低落。（翻攝自IG）

看到才剛去過的花蓮光復鄉遭受颱風重創，李雅英23日晚間在IG限時沉痛寫下：「這次颱風的影響真的很大，看到上次我們去做公益活動的地方現在被淹水，心情很難過，希望大家都平安，也拜託一定要多注意安全！」隨文更附上雙手合十祈禱貼圖，期望災情能早日平息。

花蓮光復馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23）日下午溢堤，截至今晨已奪走14條人命。（翻攝自花蓮議長張峻臉書）

據了解，花蓮光復鄉罹難的14人中，多半是住在市區佛祖街、敦厚路的1樓長輩，恐是因大水來得太急，來不及逃生。

