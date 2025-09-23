電波美少女現身 歌聲曝光八青哥粉絲反應超大

八青哥開唱，吉他手阿熊（左起）、嘉賓李科穎、主唱Yolo、吉他手閔翔合體。（青春音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕搖滾樂團八青哥上周末（9／21）首度攻佔華山Legacy Taipei，舉辦大型專場《衝向你。衝向我》，近千名樂迷熱血朝聖。創作才女吳汶芳、電波系美少女方晨以及街頭鼓王李科穎輪番登場，帶來多首經典與全新作品，主唱Yolo更引用新歌《上我的車》歌詞，邀樂迷一起上車，衝向八青哥的音樂宇宙。

演出中，三位團員輪流擔任主唱、吉他手與貝斯手，讓粉絲驚呼連連，吉他手兼鍵盤手阿熊、吉他手閔翔輪番演唱《極速》、《超跑情人夢》，主唱Yolo帥氣化身貝斯手，三人合奏《軋車》，互飆琴音展現精湛技巧與完美默契。

吳汶芳力挺好友八青哥。（Legacy Taipei 傳音樂展演空間提供）

創作才女吳汶芳繼第99場快閃演出後，再度驚喜現身，她揹起吉他演奏《無出脫的人》出場，並與Yolo合唱《這樣的我值不值得你愛呢》，她笑說：「雖然演唱會前兩天才被邀請，但我很感謝吉他手閔翔在音樂路上幫了我很多忙，所以一定要來支持八青哥！」吳汶芳也分享今年將舉辦個人演唱會，主唱Yolo幽默自薦要擔任嘉賓，以回報吳汶芳的大力相挺。

《你是不是也喜歡我呀》ＭV女主角方晨首度走出螢幕和Yolo同台，帶來全新合唱曲《可是我呀》，引發全場尖叫。街頭鼓王李科穎從演出一開始就擔任客座鼓手，直到尾聲正式揭曉他是本場演唱會的特別嘉賓，陪伴八青哥完成「衝向你」快閃演出的起點與終點，為專場留下難忘紀念。

方晨現身與八青哥飆嗓。（Legacy Taipei 傳音樂展演空間提供）

演唱會後段，三位團員重現街頭快閃演出的模樣，在八青哥布條上貼上數字「100」，主唱Yolo笑說：「數字從1變成100，真的很不可思議！過程中碰到不少狀況，被驅趕、被投訴，但我們都是『屢勸有聽』啦，感謝一路上包容、幫助我們的每個人。」主唱Yolo太賣力演唱，甚至小腿、腳趾抽筋，仍熱烈與台下粉絲互動。

演出後簽名會大排長龍，持續超過一個多小時，人氣直逼天團。八青哥更收到粉絲送上的雞精，替完成百場演出壯舉的他們補氣。八青哥表示，不會忘記這個盛夏的《衝向你。衝向我》的快閃旅程，未來他們將帶著這股熱能繼續前行，把音樂與熱情衝向更多地方。

