昆凌爆周杰倫新專輯進度最大關鍵人物 屢傳飄「孕」味天王嫂親自回應

昆凌出席保健品牌代言活動，分享「吃的保養品」。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫和老婆昆凌感情甜蜜，兩人已有3個可愛小孩，但昆凌三不五時又會被傳「飄孕味」，外界比她婆婆葉惠美還關心她的身體狀況，對於是否想和周董拚第四胎？昆凌也親自回應。

昆凌今（23日）出席保健品牌「好硒家」代言活動，分享「吃的保養品」，主持人剛好是周董和昆凌的好朋友阿Ken，他猛誇昆凌皮膚透亮白皙，還說認識多年來，昆凌外貌從未改變，誇她儘管已是3個孩子的媽媽，但是永遠像在青春期。

周杰倫（前排左起）、昆凌與周媽媽感情好。（翻攝自IG）

對於前陣子又有網友猜昆凌「有了」，今天身材纖細的昆凌叫大家親眼看看，她一點也沒有「孕味」，還笑說好像每隔一段時間網友就會「掐指一算」猜她是否「該懷孕了」，不過昆凌表示，雖然有「四寶」也不錯，但她現階段覺得「盡量不要」，還說也該善待一下身體了。

之前周董期許夏天推出新專輯，目前進度顯然來不及，之前周董在社群分享，每次想寫歌，小女兒就會來黏著他，媒體問昆凌，這種狀況她是否會「救場」帶開小女兒，她甜笑說自己很樂於把小女兒丟給老公帶，因為她發現老公也很喜歡小女兒「甜蜜的干擾」。因此對於周董新專輯進度，昆凌笑說要看小女兒有多黏爸爸。

