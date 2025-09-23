晴時多雲

娛樂 最新消息

Lulu閃婚！前男友張瑞夫「遭虧假笑」 突被爆有前任群組

《Talk Talk秀台語》第二季 開播記者會 ；張瑞夫。（記者陳奕全攝）《Talk Talk秀台語》第二季 開播記者會 ；張瑞夫。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日閃電宣布結婚喜訊，演藝圈好友們紛紛送上祝福，Lulu前男友張瑞夫今（23）日出席公視台語台喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》開播記者會，被現場眾人偷虧，被問到Lulu結婚話題，許效舜、浩子都頻頻叮嚀他「要記得笑」。

公視台語台喜劇選秀節目《Talk Talk秀台語》第二季今（23）日舉辦開播記者會，主持人浩子、「Sandy」吳姍儒、評審許效舜、黃豪平及選手代表張瑞夫出席為節目暖身造勢。5人互動笑料十足。

聊到Lulu、陳漢典閃婚話題，同為兩人好友的黃豪平直呼自己當下也很驚訝，每每想起仍覺得這件事很魔幻，而張瑞夫則大方表示這是開心的新聞也很替Lulu開心，不過隨即被許效舜、浩子揶揄「表情可以快樂一點嗎」、「要真心地笑」，黃豪平還幽默接梗：「大家都祝福阿，瑞夫跟阿達（Lulu前任）也有群組阿！」此話一出引起現場騷動，黃豪平隨即澄清說是開玩笑的。

