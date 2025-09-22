曾經視如己出 向太開炮大罵女星耍大牌、雙面人

向太在抖音揭明星耍大牌、雙面人，被網友看出她在說的就是張柏芝。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港影壇重量大嫂｢向太」陳嵐，近日在抖音掀開明星假面具，近日她拍攝影片指「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」，更指該明星是「雙面人巨星」，根本不用到四川學變臉「一會兒說多愛多愛妳；一會兒又開始罵妳」，網友根據向太給出的線索猜測她指的正是曾經視如己出的女星張柏芝。

向太在影片指稱這位明星多次在片場耍大牌，還習慣性遲到，故意放話「要罰錢就去告我，想要我就來求我」。向太說有一年幫這位雙面巨星接下一部戲，沒想到這位雙面巨星竟然讓兩位年邁的前輩在冰天雪地的低溫下等她一整天，讓向太直呼離譜。

向太認為有些人本質不好，就算爆紅也會跌落神壇。（翻攝自抖音）

天寒地凍的讓人等一整天，難道有什麼難言之隱？向太說，這位巨星整天躲在房間裡不肯出來拍戲，還要導演打電話給她求救，向太接過電話後，指聽到對方在房間裡破口大罵導演：幹嘛打電話給向太！向大勃然大怒，下令雙面巨星立刻滾出來拍戲。

對於該明星的雙面人表現，向太說，雙面巨星說好聽話的時候很會裝，就像嘴上抹了蜜一樣，「結果幫她一次，她就變本加厲」。向太認為一個人如果本質好，永遠都不會改變，但如果本來就是本質不好的人，就會變得很恐怖，還會折磨身邊的人，更斥這樣的做法根本自毀前程。

網友從向太錄製影片時的嘴型看出這名雙面人是張柏芝，雖然已經消音，但是從細節就能猜到答案。2015年向華強、向太重金投資《3D封神榜》張柏芝在片中反串哪吒，卻傳出無故缺席、刁難劇組，之後惹怒向華強與向太，從此反目。

